¿Vota Fernández Sagasti la Ley de Tierras? La autorización de Villarruel necesita sí o sí el aval del Senado

Anabel Fernández Sagasti festejó la autorización, pero no hay nada seguro

“Estoy contenta. Lo estamos”, dijo la mendocina tras recibir el ok de Victoria Villarruel. Sin embargo, el decreto es claro: la habilitación no es definitiva y el Senado tendrá la última palabra.

De todas maneras, en el entorno de Sagasti creen que los senadores van a acompañar con su voto la ratificación de la medida de la presidenta de la Cámara alta.

Autorización excepcional por un embarazo de riesgo

La vicepresidenta Victoria Villarruel habilitó que la senadora Anabel Fernández Sagasti desempeñe sus funciones de forma remota, desde Mendoza, la provincia que representa en el Senado. Esta medida excepcional se fundamenta en un embarazo de riesgo de 32 semanas que le impide realizar traslados físicos –tanto por aire como por tierra- hacia Buenos Aires.

El decreto de la presidenta de la Cámara establece que la legisladora podrá participar con voz y voto en las sesiones parlamentarias, garantizando el ejercicio de su mandato mediante el uso de tecnología virtual.

La resolución aclara que esta modalidad es transitoria y se mantendrá únicamente hasta que finalice la restricción médica o comience su licencia por maternidad.

Finalmente, destaca que la validez de su presencia digital será equivalente a la presencial para fines de quórum y votaciones legislativas.

El Senado tiene la última palabra sobre el voto de Anabel Fernández Sagasti

Aunque la vicepresidenta firmó el decreto de autorización, el órgano soberano es el Senado. Por lo tanto, la decisión final para validar la participación y el voto virtual de la senadora mendocina quedó en manos de los propios senadores, quienes –antes de pasar a la discusión por la Ley de Tierras- deberán votar si refrendan o no la medida.

Foto: Noticias Argentinas

Al ser una medida "ad referéndum", excepcional, individual y transitoria, la autorización se limita al caso de fuerza mayor por el embarazo de riesgo de la senadora y no implica una reforma del Reglamento del Senado ni la creación de un régimen general para el futuro.

En la discusión jurídica –que tiene un trasfondo claramente político- Bullrich plantea que ese reglamento no contempla mecanismos de votación que no sean de carácter estrictamente presencial y que la presidenta del Senado (Villarruel) no tiene las facultades para habilitar la intervención a distancia por sí sola.

La jefa del bloque oficialista comparó esta habilitación a Anabel Fernández Sagasti con episodios irregulares del pasado en los que se utilizaron herramientas excepcionales para conseguir quórum o alterar votaciones; y advirtió que no se deben sentar precedentes fuera del marco normativo.