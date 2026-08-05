El gobierno de Javier Milei decidió eliminar el capitulo de extranjerización de tierras -o ley de tierras- del proyecto de propiedad privada para salvarlo. La norma contempla cambios en la ley de desalojos, manejo del fuego y expropiaciones.
Milei no consiguió los votos necesarios y se cayó el tratamiento de la ley de tierras
Gobernadores aliados mandaron a votar en contra de la modificación de la ley de tierras y el gobierno nacional retiró el capítulo de extranjerización
La decisión se adoptó este miércoles en una reunión con bloques aliados luego de que varios gobernadores decidieron mandar a votar en contra de ese capítulo que permitía vender hasta 25% de las tierras rurales en lugar de 15% como está vigente.
El sitio especializado El Parlamentario explicó que "sin los votos necesarios, La Libertad Avanza decidió retirar el capítulo de la reforma de la ley de tierras del proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada. Así se confirmó luego de una reunión que la jefa del oficialismo, Patricia Bullrich, mantuvo con aliados en las oficinas del radicalismo. El día anterior la misma legisladora había vaticinado que estaba garantizado el éxito de la ley, por un voto.
Los que decidieron dar marcha atrás
Además de la titular del bloque libertario, estuvo el presidente provisional de la Cámara alta Bartolomé Abdala; el jefe de bancada radical, Eduardo Vischi; el cordobés Luis Juez; la santacruceña Natalia Gadano; la tucumana Beatriz Ávila; los misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut; la salteña Flavia Royón; la chubutense Edith Terenzi; el correntino Carlos "Camau" Espínola; y los tres integrantes del PRO, Martín Goërling Lara, Victoria Huala y Andrea Cristina.
Después de que varios legisladores aliados se pronunciaron en contra de la extranjerización de tierras rurales, el oficialismo convocó a este encuentro de urgencia en el que resolvieron eliminar por completo el capítulo III de la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, el cual modifica a la Ley 26.737 (Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales).
Seguramente también se tuvo en cuenta que para este jueves estaba prevista una gran movilización en Buenos Aires con réplicas en varios puntos del país, incluido Mendoza.
Además de la reforma a la Ley de Tierras, el proyecto se propone endurecer las expropiaciones, agilizar desalojos -con un punto sensible para inquilinos-, modificar la Ley de Manejo del Fuego -sobre el uso posterior de tierras que fueron incendiadas- y una modernización del Registro de Propiedad Inmueble.
En pocas palabras
- Milei retiró el capítulo de la ley de tierras que permitía la venta de hasta 25% de tierras rurales a extranjeros.
- La decisión se tomó ante la falta de votos de bloques aliados y el rechazo de gobernadores.
- El proyecto original incluía modificaciones en desalojos, manejo del fuego y expropiaciones.