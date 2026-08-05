Milei no consiguió los votos necesarios y se cayó el tratamiento de la ley de tierras

Patricia Bullrich dijo el martes que para la ley de tierras ganaban por un voto. Ahora dio marcha atrás. Foto: El Parlamentario

Los que decidieron dar marcha atrás

Además de la titular del bloque libertario, estuvo el presidente provisional de la Cámara alta Bartolomé Abdala; el jefe de bancada radical, Eduardo Vischi; el cordobés Luis Juez; la santacruceña Natalia Gadano; la tucumana Beatriz Ávila; los misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut; la salteña Flavia Royón; la chubutense Edith Terenzi; el correntino Carlos "Camau" Espínola; y los tres integrantes del PRO, Martín Goërling Lara, Victoria Huala y Andrea Cristina.

Después de que varios legisladores aliados se pronunciaron en contra de la extranjerización de tierras rurales, el oficialismo convocó a este encuentro de urgencia en el que resolvieron eliminar por completo el capítulo III de la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, el cual modifica a la Ley 26.737 (Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales).

Seguramente también se tuvo en cuenta que para este jueves estaba prevista una gran movilización en Buenos Aires con réplicas en varios puntos del país, incluido Mendoza.

Además de la reforma a la Ley de Tierras, el proyecto se propone endurecer las expropiaciones, agilizar desalojos -con un punto sensible para inquilinos-, modificar la Ley de Manejo del Fuego -sobre el uso posterior de tierras que fueron incendiadas- y una modernización del Registro de Propiedad Inmueble.