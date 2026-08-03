Por la ley de tierras el gobierno nacional cedió ante los aliados y fijará un tope para la venta a extranjeros

Patricia Bullrich negocia con aliados por la ley de tierras. Foto: X de Patricia Bullrich

El mapa mendocino: en la lupa de la extranjerización

La discusión cobra un relieve particular en Mendoza, una de las provincias donde el impacto de la norma genera mayor atención socioeconómica y ambiental. Según los datos oficiales del Registro Nacional de Tierras Rurales, los extranjeros son dueños de casi el 10% de las tierras rurales de la provincia, ubicándose cerca del tope legal que regía hasta ahora.

El mapa mendocino muestra marcadas asimetrías según el departamento:

San Carlos y Tunuyán: registran los porcentajes más altos de superficie en manos internacionales, atraídos fundamentalmente por el desarrollo vitivinícola de alta gama en el Valle de Uco y el acceso a recursos hídricos importantes.

Malargüe y San Rafael: concentran importantes extensiones bajo dominio de grupos extranjeros, vinculadas con desarrollos turísticos, ganaderos y de exploración de recursos.

Con la flexibilización propuesta, Mendoza podría abrir la puerta a un nuevo flujo de inversiones internacionales en zonas del secano y valles productivos, aunque la última palabra sobre las habilitaciones quedaría ahora supeditada al aval del gobierno provincial.

Ricardo Quintela, aquí con Máximo Kirchner. El gobernador de La Rioja se opone a la extranjerización de tierras. Foto: X de Ricardo Quintela

La advertencia del peronismo: "Vamos a expropiar y nacionalizar"

El volantazo oficialista no calmó las aguas en la oposición. En medio de la negociación legislativa, el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, lanzó un fuerte mensaje dirigido directamente a los mercados financieros y a las corporaciones interesadas en adquirir suelo argentino.

“Hay que avisarles a los inversores: si el peronismo vuelve al poder en 2027, va a revisar absolutamente todo. Lo que sea necesario nacionalizar, lo vamos a nacionalizar. Lo que sea necesario expropiar, lo vamos a expropiar”, disparó el mandatario riojano en declaraciones a El Destape Radio.

Quintela cruzó duramente el programa de reformas de Javier Milei al señalar que atentaba contra los recursos estratégicos de la Nación.

De cara a la sesión del jueves, Bullrich encabezará una conferencia de prensa este martes para oficializar la letra chica de los cambios, en un intento por cerrar las filas oficialistas y asegurar la media sanción en la Cámara Alta.