A contrarreloj y en busca de asegurar los votos en el Senado, La Libertad Avanza aceptó este lunes dar un giro estratégico en el debate sobre la ley de tierras. El gobierno nacional declinó su intención original de desregular por completo la venta de campos a capitales internacionales y aceptó fijar un nuevo techo de 25% del territorio nacional que podrá ser adquirido por extranjeros, elevando el límite del 15% vigente desde 2011.
Por la ley de tierras el gobierno nacional cedió ante los aliados y fijará un tope para la venta a extranjeros
Tras el antecedente de Mendoza, donde casi el 10% de la superficie rural está en manos internacionales, el oficialismo aceptó retocar el proyecto que se debatirá este jueves en el Senado
El cambio de rumbo que se dará en el marco del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que llegará al recinto este jueves- busca abroquelar el respaldo de los gobernadores y bloques aliados.
Según confirmaron fuentes legislativas, la propuesta que encabeza la senadora Patricia Bullrich incorporará además un mecanismo de "doble conforme": para concretar cualquier operación comercial con firmas o personas extranjeras se requerirá la autorización previa tanto de la provincia donde se ubique el inmueble rural como del Estado nacional.
El mapa mendocino: en la lupa de la extranjerización
La discusión cobra un relieve particular en Mendoza, una de las provincias donde el impacto de la norma genera mayor atención socioeconómica y ambiental. Según los datos oficiales del Registro Nacional de Tierras Rurales, los extranjeros son dueños de casi el 10% de las tierras rurales de la provincia, ubicándose cerca del tope legal que regía hasta ahora.
El mapa mendocino muestra marcadas asimetrías según el departamento:
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San Carlos y Tunuyán: registran los porcentajes más altos de superficie en manos internacionales, atraídos fundamentalmente por el desarrollo vitivinícola de alta gama en el Valle de Uco y el acceso a recursos hídricos importantes.
Malargüe y San Rafael: concentran importantes extensiones bajo dominio de grupos extranjeros, vinculadas con desarrollos turísticos, ganaderos y de exploración de recursos.
Con la flexibilización propuesta, Mendoza podría abrir la puerta a un nuevo flujo de inversiones internacionales en zonas del secano y valles productivos, aunque la última palabra sobre las habilitaciones quedaría ahora supeditada al aval del gobierno provincial.
La advertencia del peronismo: "Vamos a expropiar y nacionalizar"
El volantazo oficialista no calmó las aguas en la oposición. En medio de la negociación legislativa, el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, lanzó un fuerte mensaje dirigido directamente a los mercados financieros y a las corporaciones interesadas en adquirir suelo argentino.
“Hay que avisarles a los inversores: si el peronismo vuelve al poder en 2027, va a revisar absolutamente todo. Lo que sea necesario nacionalizar, lo vamos a nacionalizar. Lo que sea necesario expropiar, lo vamos a expropiar”, disparó el mandatario riojano en declaraciones a El Destape Radio.
Quintela cruzó duramente el programa de reformas de Javier Milei al señalar que atentaba contra los recursos estratégicos de la Nación.
De cara a la sesión del jueves, Bullrich encabezará una conferencia de prensa este martes para oficializar la letra chica de los cambios, en un intento por cerrar las filas oficialistas y asegurar la media sanción en la Cámara Alta.
En pocas palabras
- Ley de Tierras: el oficialismo cederá y fijará un techo de 25% para la venta de campos a extranjeros.
- Mendoza: el 10% de la superficie rural ya está en manos internacionales, con foco en el Valle de Uco.
- Oposición: el gobernador Quintela advirtió sobre posibles expropiaciones si el peronismo regresa al poder.