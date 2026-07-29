Enterró 2 calzoncillos en la tierra para comprobar su calidad y reveló cuál suelo era más fértil

Este ingenioso experimento tuvo como objetivo comprobar la calidad de la tierra de un campo de cultivo de una manera original e inusual. Para ello, utilizó una prenda de ropa básica y sorprendió a todos con los resultados.
Según ha publicado Cambridge Independent e l granjero Tim Scott tuvo la idea de enterrar dos pares de calzoncillos largos de algodón en la tierra de la granja Lark Rise, perteneciente al Countryside Regeneration Trust, ubicada en Barton, al sur de Cambridgeshire, Inglaterra.
¿Cómo comprobó la calidad de la tierra?
Por un lado, enterró un calzoncillo con un estampado de tractor verde en un campo donde no se había arado y se había optado por la siembra directa. Este método evita remover los primeros centímetros del suelo, lo que permite conservar la estructura y mantener intacta la vida microscópica que alberga la tierra.
Dos meses después, el resultado fue contundente. El calzoncillo estaba prácticamente desintegrado. Solo permanecían intactas la cintura elástica y la etiqueta. Esto demostró que la tierra, manejada con prácticas de agricultura regenerativa, presentaba una intensa actividad biológica. Pero ¿Por qué?
¿Qué ocurrió con el segundo calzoncillo?
Scott enterró otro par idéntico en la tierra, aunque con un estampado de tractor rojo, en una parcela de control que había sido arada el año anterior tras varios años de agricultura regenerativa. En ese terreno, el arado alteró la estructura del suelo y afectó a la comunidad de microorganismos.
La diferencia fue evidente. A diferencia del primero, este segundo calzoncillo apenas mostró signos de descomposición. De hecho, tras un rápido lavado, Scott aseguró que incluso podría haber vuelto a usarlo.
La explicación es sencilla. El algodón está compuesto principalmente por celulosa, un material que sirve de alimento para bacterias, hongos y lombrices. Cuando el suelo está sano, estos microorganismos se mantienen activos y descomponen rápidamente las fibras naturales. En este caso, literalmente devoraron el tejido del primer calzoncillo.
En pocas palabras
- Experimento agrícola: Un agricultor enterró calzoncillos de algodón para evaluar la salud del suelo.
- Suelo regenerativo: En campos con siembra directa, los calzoncillos se desintegraron, evidenciando alta actividad biológica.
- Suelo alterado: En terrenos arados, la descomposición fue mínima, indicando menor vida microbiana.