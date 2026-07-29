Enterró 2 calzoncillos en la tierra para comprobar su calidad y reveló cuál suelo era más fértil

Dos meses después, el resultado fue contundente. El calzoncillo estaba prácticamente desintegrado. Solo permanecían intactas la cintura elástica y la etiqueta. Esto demostró que la tierra, manejada con prácticas de agricultura regenerativa, presentaba una intensa actividad biológica. Pero ¿Por qué?

¿Qué ocurrió con el segundo calzoncillo?

Scott enterró otro par idéntico en la tierra, aunque con un estampado de tractor rojo, en una parcela de control que había sido arada el año anterior tras varios años de agricultura regenerativa. En ese terreno, el arado alteró la estructura del suelo y afectó a la comunidad de microorganismos.

La diferencia fue evidente. A diferencia del primero, este segundo calzoncillo apenas mostró signos de descomposición. De hecho, tras un rápido lavado, Scott aseguró que incluso podría haber vuelto a usarlo.

La explicación es sencilla. El algodón está compuesto principalmente por celulosa, un material que sirve de alimento para bacterias, hongos y lombrices. Cuando el suelo está sano, estos microorganismos se mantienen activos y descomponen rápidamente las fibras naturales. En este caso, literalmente devoraron el tejido del primer calzoncillo.