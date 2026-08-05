"No respondemos a una diferencia política": la postura de Argentina tras la rebaja diplomática de Brasil

El gobierno insistió en que los vínculos bilaterales deben regirse por los intereses permanentes de los pueblos, y no por las necesidades políticas o personales de quienes gobiernan en cada momento. Cerró afirmando que su política exterior seguirá guiada por la defensa del interés nacional, la soberanía y el mandato popular.

Qué cambia en la práctica

El embajador argentino Julio Bitelli no regresará a Brasil mientras se mantenga la situación actual. Fuentes de la cancillería brasileña confirmaron que, de ahora en más, no habrá un diplomático de carrera al frente de la misión en Buenos Aires.

La decisión de Brasilia estuvo acompañada por la citación del embajador argentino Daniel Raimondi ante la cancillería brasileña. Con esta rebaja, el vínculo formal entre ambos países queda limitado al nivel de encargado de negocios, una degradación sin antecedentes en la historia diplomática bilateral.