"No respondemos a una diferencia política": la postura de Argentina tras la rebaja diplomática de Brasil

Brasil anunció este martes una decisión sin precedentes en más de dos siglos de relación bilateral: reducir su representación diplomática con la Argentina al rango de encargados de negocios. La medida fue comunicada por el canciller brasileño al embajador argentino en Brasilia durante la tarde, y contempla además la solicitud de que el jefe de misión argentino regrese a Buenos Aires.
La respuesta argentina
A través de un comunicado, la Cancillería argentina informó que el gobierno tomó nota de la decisión, adoptada de forma unilateral por el Ejecutivo brasileño. El texto lamentó que Brasil optara por "continuar aislándose del resto de la región por cuestiones puramente ideológicas".
El comunicado repasó los antecedentes recientes del vínculo, marcado por sucesivos cruces políticos entre dirigentes de ambos países. Según la Cancillería, la Argentina eligió sistemáticamente no convertir esas diferencias en incidentes diplomáticos ni responder con medidas institucionales, un criterio que —remarcó— sigue sosteniendo: "Nunca respondió a una diferencia política con acciones de carácter institucional".
El gobierno insistió en que los vínculos bilaterales deben regirse por los intereses permanentes de los pueblos, y no por las necesidades políticas o personales de quienes gobiernan en cada momento. Cerró afirmando que su política exterior seguirá guiada por la defensa del interés nacional, la soberanía y el mandato popular.
Qué cambia en la práctica
El embajador argentino Julio Bitelli no regresará a Brasil mientras se mantenga la situación actual. Fuentes de la cancillería brasileña confirmaron que, de ahora en más, no habrá un diplomático de carrera al frente de la misión en Buenos Aires.
La decisión de Brasilia estuvo acompañada por la citación del embajador argentino Daniel Raimondi ante la cancillería brasileña. Con esta rebaja, el vínculo formal entre ambos países queda limitado al nivel de encargado de negocios, una degradación sin antecedentes en la historia diplomática bilateral.
En pocas palabras
- Brasil degrada las relaciones diplomáticas con Argentina, reduciendo la representación al rango de encargados de negocios.
- La Cancillería argentina lamentó la decisión, calificándola de "aislamiento por cuestiones puramente ideológicas".
- Argentina afirmó no responder a diferencias políticas con medidas institucionales, manteniendo su criterio diplomático.