Cómo hacer Feijoada: la receta del guiso de frijoles negros que conquista Brasil

La feijoada es una de las recetas más tradicionales de Brasil y un plato que representa la esencia de su gastronomía. Este guiso de frijoles negros combina distintas carnes, panceta y chorizos en una preparación de cocción lenta que logra un sabor intenso, una textura cremosa y un aroma inconfundible. Es una comida ideal para compartir en familia o con amigos, especialmente durante los días más frescos.
Entre las grandes recetas brasileñas, la feijoada ocupa un lugar privilegiado por su historia y su contundencia. Los frijoles son el ingrediente principal de este guiso, que se sirve tradicionalmente con arroz blanco, farofa, rodajas de naranja y hojas verdes. Con ingredientes simples y mucho tiempo de cocción, este clásico de Brasil conquista paladares en todo el mundo por su sabor único y reconfortante.
Receta para hacer feijoada, el guiso de frijoles brasileño
Ingredientes:
- 500 g de frijoles negros
- 250 g de chorizo o morcilla
- 250 g de lomo en cubos
- 250 g de panceta
- 300 g de costilla de cerdo
- 1 pimiento rojo
- 1 pimiento verde
- 1 cebolla
- 2 dientes de ajo
- 1 tomate
- 2 rodajas de naranja
- 2 hojas de laurel
- Pimienta, sal y aceite a gusto
Cómo preparar la receta de feijoada: paso a paso
- Para empezar con la receta, remoja los frijoles en agua por 12 horas.
- En una sartén con aceite, sella los chorizos, las costillas de cerdo y el lomo por separado.
- A continuación, corta los chorizos en rodajas y las costillas de cerdo en cubos. Pica el ajo.
- Coloca los frijoles en una olla con agua y deja reposar por media hora.
- Luego, lleva a hervor y agrega el cerdo, los chorizos, el lomo y la panceta. Salpimienta a gusto.
- Cuando el agua vuelva a hervir, agrega las hojas de laurel y deja reposar por media hora, revolviendo de a ratos.
- En una sartén, saltea la cebolla. el ajo, el tomate y los pimientos. Suma las naranjas a la olla y cocina a fuego fuerte por 25 minutos.
- Cuando los frijoles estén cocidos, baja el fuego y cocina por 20 minutos más. El punto de la feijoada es cuando el caldo esté cremoso y las carnes bien suaves.
Con qué acompañar la feijoada
El guiso freijoada queda perfecto con una guarnición de arroz blanco y farofa: una mezcla de harina de mandioca, manteca y cebolla salteada.
En pocas palabras
- Feijoada: Es un tradicional guiso brasileño de frijoles negros y diversas carnes.
- Gastronomía de Brasil: Este plato contundente es un ícono de la cocina de Brasil, ideal para compartir.
- Receta paso a paso: Incluye ingredientes como frijoles, chorizo, panceta y se acompaña con arroz y farofa.
Resumen generado por Thinkindot AI