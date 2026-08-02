Cómo hacer Feijoada: la receta del guiso de frijoles negros que conquista Brasil

La feijoada es una de las recetas más tradicionales de Brasil y un plato que representa la esencia de su gastronomía. Este guiso de frijoles negros combina distintas carnes, panceta y chorizos en una preparación de cocción lenta que logra un sabor intenso, una textura cremosa y un aroma inconfundible. Es una comida ideal para compartir en familia o con amigos, especialmente durante los días más frescos.