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Cómo hacer Feijoada: la receta del guiso de frijoles negros que conquista Brasil

La feijoada, el guiso de frijoles negros con carnes y chorizo, es una receta tradicional brasileña ideal para compartir.

Por UNO
Feijoada, la receta del guiso de frijoles típico de Brasil.

Feijoada, la receta del guiso de frijoles típico de Brasil.

La feijoada es una de las recetas más tradicionales de Brasil y un plato que representa la esencia de su gastronomía. Este guiso de frijoles negros combina distintas carnes, panceta y chorizos en una preparación de cocción lenta que logra un sabor intenso, una textura cremosa y un aroma inconfundible. Es una comida ideal para compartir en familia o con amigos, especialmente durante los días más frescos.

Entre las grandes recetas brasileñas, la feijoada ocupa un lugar privilegiado por su historia y su contundencia. Los frijoles son el ingrediente principal de este guiso, que se sirve tradicionalmente con arroz blanco, farofa, rodajas de naranja y hojas verdes. Con ingredientes simples y mucho tiempo de cocción, este clásico de Brasil conquista paladares en todo el mundo por su sabor único y reconfortante.

Receta para hacer feijoada, el guiso de frijoles brasileño

Ingredientes:

  • 500 g de frijoles negros
  • 250 g de chorizo o morcilla
  • 250 g de lomo en cubos
  • 250 g de panceta
  • 300 g de costilla de cerdo
  • 1 pimiento rojo
  • 1 pimiento verde
  • 1 cebolla
  • 2 dientes de ajo
  • 1 tomate
  • 2 rodajas de naranja
  • 2 hojas de laurel
  • Pimienta, sal y aceite a gusto

Cómo preparar la receta de feijoada: paso a paso

  1. Para empezar con la receta, remoja los frijoles en agua por 12 horas.
  2. En una sartén con aceite, sella los chorizos, las costillas de cerdo y el lomo por separado.
  3. A continuación, corta los chorizos en rodajas y las costillas de cerdo en cubos. Pica el ajo.
  4. Coloca los frijoles en una olla con agua y deja reposar por media hora.
  5. Luego, lleva a hervor y agrega el cerdo, los chorizos, el lomo y la panceta. Salpimienta a gusto.
  6. Cuando el agua vuelva a hervir, agrega las hojas de laurel y deja reposar por media hora, revolviendo de a ratos.
  7. En una sartén, saltea la cebolla. el ajo, el tomate y los pimientos. Suma las naranjas a la olla y cocina a fuego fuerte por 25 minutos.
  8. Cuando los frijoles estén cocidos, baja el fuego y cocina por 20 minutos más. El punto de la feijoada es cuando el caldo esté cremoso y las carnes bien suaves.

Con qué acompañar la feijoada

El guiso freijoada queda perfecto con una guarnición de arroz blanco y farofa: una mezcla de harina de mandioca, manteca y cebolla salteada.

En pocas palabras

  • Feijoada: Es un tradicional guiso brasileño de frijoles negros y diversas carnes.
  • Gastronomía de Brasil: Este plato contundente es un ícono de la cocina de Brasil, ideal para compartir.
  • Receta paso a paso: Incluye ingredientes como frijoles, chorizo, panceta y se acompaña con arroz y farofa.
Resumen generado por Thinkindot AI

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