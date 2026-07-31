Ensaladas de invierno con pocos ingredientes: 4 recetas fáciles y rápidas

El invierno es una época del año en la que muchas personas dejan de consumir ensaladas, especialmente de hojas frescas, por no ser una guarnición reconfortante como lo es, por ejemplo, el puré de papas. Sin embargo, hay muchas recetas fáciles y abundantes para acompañar tus comidas.
Por eso, en esta nota te vamos a dejar cuatro recetas de ensaladas para disfrutar en invierno. Desde unas riquísimas verduras asadas, hasta la clásica ensalada rusa, la César y la de garbanzos. ¿Cómo prepararlas?
1. Ensaladas de invierno: receta de verduras asadas
Ingredientes:
- 2 cebollas cortadas en octavos.
- Pimientos (1 rojo y 1 verde) en tiras gruesas
- 2 zanahorias cortadas en rodajas o bastones finos
- 1 berenjena en cubos medianos (con cáscara)
- 4 dientes de ajo enteros y con piel
Procedimiento:
- La base del sabor: en una asadera amplia, disponé todas las verduras. Es clave si se hacen en el horno, que no estén amontonados para que se asen y no se "hiervan" al vapor. En la parrilla se obtiene un sabor ahumado y la ensalada queda mucha más rica.
- El condimento: rociá las verduras con un buen chorro de aceite de oliva, sal entrefina, pimienta negra y una pizca de orégano o tomillo.
- El golpe de calor: llevá a un horno fuerte (200°) durante unos 25 a 30 minutos. A mitad de cocción, dales una vuelta con una espátula. En la parrilla, girar las verduras constantemente, para que se vayan quemando de a poco.
- El toque del editor: Una vez que los vegetales estén tiernos y dorados, retirá los ajos de su piel (estarán como una crema) y mezclalos con el aceite del fondo de la bandeja. Usá esa "pasta" para volver a bañar la ensalada.
2. Receta de ensalada rusa para invierno
Ingredientes
- 1 kilo de papas
- 4 huevos
- 1 zanahoria
- 200 g de arvejas congeladas
- 350 g de mayonesa
- 1 pimiento
- Aceitunas
- Sal
Procedimiento:
- Lo primero que se hace en la receta es pelar las papas y zanahorias, cortar en cubos y hervir en una olla cacerola con abundante agua, con un poco de sal.
- Cuando estén listas las verduras, colócalas en un colador y deja que escurra el agua. Deja enfriar y reserva.
- Hierve los huevos por 12 minutos hasta que queden duros. Pela y reserva.
- Coloca los cubos de papas zanahoria y huevo trozado en un bol junto con las arvejas.
- Suma la mayonesa y mezclar bien hasta que se unifiquen todos los ingredientes. Decorar con aceitunas y pimientos cortados en tirita.
3. Receta de la ensalada César sin pollo
Ingredientes:
- 1 planta de lechuga romana
- 200 g de queso parmesano
- 5 rodajas de pan casero tostado
- Aceite de oliva
- Aceto balsámico
- Salsa de soja o condimento César
- Condimentos: sal, pimienta, orégano y pimentón
- Aceitunas (opcional)
Procedimiento:
- Primero, lava y corta la lechuga, corta el pan tostado en pequeños trozos y el queso parmesano en cubitos.
- En un recipiente grande, agrega la lechuga, las aceitunas, el queso y las tostadas. Condimenta con aceite de oliva, aceto balsámico y salsa de soja.
- Para terminar, puedes sumar condimento César, que le aportará mucho sabor y una textura cremosa. Este aderezo, que también se atribuye a Caesar Cardini, contiene aceite de oliva, yema de huevo, ajo, mostaza, anchoas, jugo de limón, vinagre y parmesano.
4. Receta para hacer ensalada de garbanzos
Ingredientes:
- 2 tazas de garbanzos cocidos
- 1 palta madura
- 1 tomate grande
- 1 pepino
- 1/2 cebolla morada
- 1/4 taza de cilantro fresco picado
- Jugo de 1 limón
- Sal y pimienta, a gusto
Procedimiento:
- Primero, lava y corta el tomate y el pepino en cubos pequeños. Por otra parte, pica finamente la cebolla morada y el cilantro fresco. Además, pela y corta la palta en cubos.
- A continuación, en un bol grande, combina los garbanzos cocidos con el tomate, el pepino, la cebolla morada y el cilantro.
- Agrega los cubos de palta y mezcla suavemente para no aplastarlos. Exprime el jugo de limón sobre la ensalada y condimenta con sal y pimienta, a gusto.
- Mezcla nuevamente hasta que todos los ingredientes estén integrados y sirve la ensalada de garbanzos fría. Si quieres, puedes decorarla con hojas de cilantro fresco.
En pocas palabras
- Invierno: Se presentan 4 recetas de ensaladas fáciles y rápidas para disfrutar durante la temporada fría, desmitificando la idea de que las ensaladas son solo para el verano.
- Recetas variadas: Se detallan preparaciones para ensaladas de verduras asadas, ensalada rusa, ensalada César sin pollo y ensalada de garbanzos, con ingredientes y pasos sencillos.
- Adaptación invernal: El artículo ofrece alternativas reconfortantes y abundantes para incluir ensaladas en la dieta diaria durante los meses de bajas temperaturas.
Resumen generado por Thinkindot AI