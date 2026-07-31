Cómo hacer panceta casera de manera sencilla: la receta del manjar indiscutido y fácil paso a paso

Como la que venden en los supermercados o almacenes de barrio, todo el mundo puede elaborar una riquísima receta de panceta casera para usar en distintas comidas. Se hace con ingredientes de fácil acceso y un paso a paso bastante entretenido.
Hacer una panceta casera significa transformar un pedazo de carne de cerdo en una delicia que le encanta a casi todo el mundo.
Esta receta queda diez puntos en comidas como las clásicas hamburguesas, guisos de todo tipo o incluso una picada, robándose todo el protagonismo.
Con un poco de tiempo y paciencia, elaborar esta receta provocará una satisfacción inigualable al ver el producto terminado.
Se necesitan estos ingredientes para poder comenzar con el paso a paso:
Receta de panceta casera, ingredientes
- 1 kilo de panceta de cerdo (entera, sin cortar en fetas). Lo ideal es comprar en la carnicería un trozo rectangular, con buen equilibrio de carne magra y grasa
- 30 gramos de sal gruesa o parrillera
- 15 gramos de azúcar blanca o rubia
- 1 cucharada generosa de pimienta negra molida
- Opcionales para saborizar: pimentón ahumado, ajo en polvo, hojas de laurel trituradas o tomillo.
Receta de panceta casera, paso a paso
- Secar bien el trozo de panceta con papel de cocina. En un recipiente chico, mezclar la sal, el azúcar y todas las especias que hayas elegido. Espolvorear esta mezcla sobre la carne y masajear para que se adhiera por todos sus lados, sobre todo en los bordes.
- Colocar la panceta junto con todos los restos de sal y especias que hayan quedado sueltos en una bolsa de cierre hermético (tipo Ziploc). Llevar a la heladera. Esperar entre 7 y 10 días. Girar la bolsa una vez por día para que los líquidos que la carne vaya soltando se distribuyan de manera pareja.
- Luego de una semana, tocar la panceta a través de la bolsa. Debería sentirse firme al tacto, similar a la tensión de un colchón. Si todavía se siente muy blanda en el centro, dejar un par de días más.
- Una vez que quede firme, sacar la panceta de la bolsa y lavar bajo el chorro de agua fría de la canilla para retirar el exceso de sal y especias de la superficie. Secar con papel de cocina, sacándole toda presencia de humedad.
- Para lograr esa textura firme y concentrar los sabores, colocar la panceta sobre una rejilla y dejar destapada en la heladera durante 2 a 3 días más. Este proceso seca la superficie y crea una costra protectora.
- Al no tener conservantes artificiales ni ahumado profundo, debe mantenerse siempre en la heladera y cocinarse antes de comer (a la plancha, al horno o en sartén).
En pocas palabras
- Panceta casera: Receta fácil para elaborar este manjar en casa con ingredientes accesibles.
- Preparación sencilla: Paso a paso detallado que incluye curado en frío y secado para lograr la textura ideal.
- Versatilidad culinaria: Perfecta para hamburguesas, guisos, picadas o para realzar cualquier comida.
Resumen generado por Thinkindot AI