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Cómo hacer panceta casera de manera sencilla: la receta del manjar indiscutido y fácil paso a paso

Elaborar panceta casera se puede lograr de manera fácil, con una receta que se puede emplear en diferentes comidas

Miguel Guayama
Por Miguel Guayama [email protected]
La panceta casera se hace con una receta que da una enorme satisfacción cuando el producto está terminado.

La panceta casera se hace con una receta que da una enorme satisfacción cuando el producto está terminado.

Como la que venden en los supermercados o almacenes de barrio, todo el mundo puede elaborar una riquísima receta de panceta casera para usar en distintas comidas. Se hace con ingredientes de fácil acceso y un paso a paso bastante entretenido.

Hacer una panceta casera significa transformar un pedazo de carne de cerdo en una delicia que le encanta a casi todo el mundo.

Esta receta queda diez puntos en comidas como las clásicas hamburguesas, guisos de todo tipo o incluso una picada, robándose todo el protagonismo.

Con un poco de tiempo y paciencia, elaborar esta receta provocará una satisfacción inigualable al ver el producto terminado.

Se necesitan estos ingredientes para poder comenzar con el paso a paso:

Receta de panceta casera, ingredientes

  • 1 kilo de panceta de cerdo (entera, sin cortar en fetas). Lo ideal es comprar en la carnicería un trozo rectangular, con buen equilibrio de carne magra y grasa
  • 30 gramos de sal gruesa o parrillera
  • 15 gramos de azúcar blanca o rubia
  • 1 cucharada generosa de pimienta negra molida
  • Opcionales para saborizar: pimentón ahumado, ajo en polvo, hojas de laurel trituradas o tomillo.

Receta de panceta casera, paso a paso

  1. Secar bien el trozo de panceta con papel de cocina. En un recipiente chico, mezclar la sal, el azúcar y todas las especias que hayas elegido. Espolvorear esta mezcla sobre la carne y masajear para que se adhiera por todos sus lados, sobre todo en los bordes.
  2. Colocar la panceta junto con todos los restos de sal y especias que hayan quedado sueltos en una bolsa de cierre hermético (tipo Ziploc). Llevar a la heladera. Esperar entre 7 y 10 días. Girar la bolsa una vez por día para que los líquidos que la carne vaya soltando se distribuyan de manera pareja.
  3. Luego de una semana, tocar la panceta a través de la bolsa. Debería sentirse firme al tacto, similar a la tensión de un colchón. Si todavía se siente muy blanda en el centro, dejar un par de días más.
  4. Una vez que quede firme, sacar la panceta de la bolsa y lavar bajo el chorro de agua fría de la canilla para retirar el exceso de sal y especias de la superficie. Secar con papel de cocina, sacándole toda presencia de humedad.
  5. Para lograr esa textura firme y concentrar los sabores, colocar la panceta sobre una rejilla y dejar destapada en la heladera durante 2 a 3 días más. Este proceso seca la superficie y crea una costra protectora.
  6. Al no tener conservantes artificiales ni ahumado profundo, debe mantenerse siempre en la heladera y cocinarse antes de comer (a la plancha, al horno o en sartén).

En pocas palabras

  • Panceta casera: Receta fácil para elaborar este manjar en casa con ingredientes accesibles.
  • Preparación sencilla: Paso a paso detallado que incluye curado en frío y secado para lograr la textura ideal.
  • Versatilidad culinaria: Perfecta para hamburguesas, guisos, picadas o para realzar cualquier comida.
Resumen generado por Thinkindot AI

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