Cómo hacer pollo en escabeche delicioso: la receta casera con pocos ingredientes y fácil paso a paso

Si hay una receta que literalmente es para chuparse los dedos y tiene al pollo como estrella, ese es el pollo al escabeche, una delicia de sabor incomparable, hecho con un paso a paso fácil y que se somete a una técnica de conservación para consumir cualquier día del año, a la hora que uno prefiera.
Esta receta que además de pollo, se prepara con ingredientes clásicos como verduras, vinagre y aceite, es ideal para una picada o simplemente como una entrada o plato principal en una comida.
Estos son los ingredientes necesarios para poder comenzar con el paso a paso y disfrutar de una receta llena de sabor:
Receta de pollo en escabeche, ingredientes
- 1 kilo de pollo (preferentemente pechuga o pata-muslo sin piel, trozados en bocados medianos)
- 3 cebollas grandes
- 3 zanahorias
- 1 pimiento rojo.
- 1 taza de aceite de girasol
- 1 taza de vinagre de alcohol (o manzana)
- 1/2 taza de vino blanco
- Sal
- Granos de pimienta negra
- Hojas de laurel
- 1 pizca de ají molido
- 2 dientes de ajo
Receta de pollo en escabeche, paso a paso
- Lo primer que se hace en la receta, es sellar el pollo. Para ello colocamos en una olla grande los trozos de pollo con un poco de aceite. No buscamos que se cocinen por completo, sino que tomen color y "encierren" su jugo. Retirar y reservar.
- En el mismo fondo de cocción, agregar las cebollas en pluma, las zanahorias en rodajas finas y el pimiento en tiritas. Rehogar a fuego medio hasta que las cebollas esté transparente.
- Reincorporar el pollo a la olla. Sumar los ajos machacados, el laurel y la pimienta.
- Verter el aceite, el vinagre y el vino blanco. Es vital que el líquido cubra casi por completo los sólidos.
- Bajar el fuego al mínimo, tapá la olla y dejá cocinar por unos 30 a 40 minutos. La zanahoria es tu termómetro: cuando esté tierna, el plato está listo.
- Envasar en frascos. Asegurar que estos estén esterilizados y que el líquido cubra siempre los ingredientes para evitar que se sequen.
En pocas palabras
- Pollo en escabeche: Deliciosa receta fácil con ingredientes accesibles para disfrutar en cualquier momento.
- Preparación: Incluye sellado del pollo, rehogado de verduras y cocción lenta en líquido con vinagre y aceite.
- Conservación: Envasado en frascos esterilizados garantizando que los ingredientes queden cubiertos por el líquido.
Resumen generado por Thinkindot AI