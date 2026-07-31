Cómo hacer canelones de acelga: la receta económica y rendidora

Si hay comidas que son muy reconfortantes y se destacan por el sabor casero, esos son los canelones de acelga, delicias que se comparten en familia, se preparan con una receta que lleva ingredientes básicos y un rápido paso a paso.
Además, esta preparación es ideal para ayudar a la economía de la casa, ya que es bastante barata y rinde mucho.
Todo el que se anime a preparar esta increíble receta, deberá contar con estos ingredientes:
Receta de canelones de acelga, ingredientes
Para los panqueques (masa):
- 2 huevos
- 1 taza de harina (0000 o la que prefieras)
- 1 taza de leche
- Una pizca de sal
- Manteca o aceite (para la panquequera)
Para el relleno:
- 2 atados de acelga
- 500 g de ricota
- 1 cebolla mediana picada bien fina
- 1/2 pimiento rojo picado (opcional)
- 1 diente de ajo picado
- 100 g de queso rallado (parmesano o reggianito)
- Sal, pimienta y nuez moscada a gusto
- Aceite de oliva o girasol
Para salsear:
- 500 ml de salsa blanca (bechamel)
- 500 ml de tuco o salsa fileto
- Extra de queso rallado para gratinar
Receta de canelones de acelga, paso a paso
- En una licuadora o bowl, mezclar los huevos, la leche, la harina y la sal hasta obtener una preparación líquida y sin grumos. Dejar reposar en la heladera por 30 minutos. Luego, en una sartén apenas enmantecada y a fuego medio, volcar un cucharón de la mezcla. Cocinar un minuto por lado hasta que estén dorados. Apilar y reservar.
- Hervir la acelga por unos pocos minutos (si es espinaca, podés saltearla cruda directamente para que no pierda nutrientes). Escurrir muy bien la verdura para quitarle todo el exceso de agua y picarla finamente.
- En una sartén con un chorrito de aceite, rehogar la cebolla, el pimiento y el ajo hasta que estén transparentes.
- En un bowl grande, mezclar la acelga picada, el sofrito, la ricota y el queso rallado. Condimentar con sal, pimienta negra recién molida y una generosa pizca de nuez moscada (el toque mágico de este relleno). Mezclar bien hasta integrar.
- Tomar un panqueque, colocar un par de cucharadas generosas de relleno en uno de los extremos y enrollar con firmeza. Repetir el proceso hasta quedar sin relleno.
- En una fuente apta para horno, colocar una base ligera de salsa blanca y salsa roja para que los canelones no se peguen. Acomodar los rollitos uno al lado del otro.
- Bañar los canelones con el resto de la salsa roja y la salsa blanca, creando un diseño marmolado. Espolvorear abundante queso rallado por encima.
- Llevar a horno fuerte (200 °C) durante unos 20 o 25 minutos, hasta que la salsa burbujee y el queso forme una costra dorada y tentadora.
En pocas palabras
- Canelones de acelga: Receta casera, económica y rendidora, ideal para sorprender a la familia con ingredientes básicos.
- Preparación fácil: Incluye paso a paso para la masa, el relleno de ricota y acelga, y el armado final.
- Servicio completo: Sugerencias para salsear con bechamel y tuco, y gratinar al horno para un resultado perfecto.
Resumen generado por Thinkindot AI