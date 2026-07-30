¿Querés hacer la Torta 80 golpes? Te mostramos la receta paso a paso para que te salga perfecta

Esta torta se distingue por una técnica muy particular que le da nombre y permite obtener una textura aireada y suave. Gracias a su preparación sencilla y a su sabor inigualable, sigue siendo una de las recetas más elegidas por quienes disfrutan de los panificados caseros y las tradiciones de la cocina argentina.

Receta para hacer la torta 80 golpes

Ingredientes: