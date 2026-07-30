¿Querés hacer la Torta 80 golpes? Te mostramos la receta paso a paso para que te salga perfecta

Entre las recetas tradicionales que nunca pasan de moda, la torta 80 golpes ocupa un lugar especial por su masa esponjosa, su relleno de manteca y azúcar y el inconfundible almíbar que le aporta humedad y brillo. Es un clásico de la pastelería casera, ideal para acompañar el mate o el café en cualquier momento del día.
Esta torta se distingue por una técnica muy particular que le da nombre y permite obtener una textura aireada y suave. Gracias a su preparación sencilla y a su sabor inigualable, sigue siendo una de las recetas más elegidas por quienes disfrutan de los panificados caseros y las tradiciones de la cocina argentina.
Receta para hacer la torta 80 golpes
Ingredientes:
Masa:
- 170 ml. de leche
- 35 g de levadura fresca
- 80 g de azúcar blanco
- 500 g de harina de trigo común
- 15 g de aceite de girasol
- 2 huevos
- 1/2 cdta. de esencia de vainilla
Relleno:
- 140 g de manteca
- 30 g de azúcar
- 1 cdta. de canela (opcional)
- Pasas de uva (opcional)
Almíbar (opcional):
- 50 g de azúcar blanco
- 50 ml. de agua
Cómo preparar la torta 80 golpes, la receta paso a paso
- Primero, calienta la leche hasta que esté apenas tibia. Mezcla con la levadura y una cucharada de azúcar y deja reposar por unos minutos hasta que la levadura se active.
- Mientras tanto, en un recipiente, mezcla la harina con el resto del azúcar. Haz un hieco en el centro y agrega el fermento de levadura, los huevos, la esencia de vainilla y el aceite. Mezcla y une bien.
- A continuación, golpea la masa en la mesada 80 veces. De esa forma se volverá más suave. Luego, vuelve a formar un bollo liso y coloca en un bol limpio, tapado. Deja reposar hasta que duplique su tamaño.
- En un bol aparte, mezcla la manteca a temperatura ambiente con el azúcar y la canela. Para hacer tiempo, enmanteca y enharina un molde para la torta.
- Una vez que la masa esté lista, estírala sobre la mesada enharinada, formando un rectángulo de 40 por 30 centímetros, aproximadamente. Unta con la mezcla de manteca y enrolla sin ejercer presión. Corta en ocho partes iguales y coloca los rollitos de pie en el molde. Tapa el molde y deja fermentar media hora más.
- Hornea la torta 80 golpes a 170°C durante 45 minutos o hasta que quede dorada en la superficie. Mientras tanto, prepara el almíbar llevando a ebullición 50 mililitros de agua con 50 gramos de azúcar, sin remover.
- Cuando el azúcar se haya disuelto, retira del fuego. Una vez que la torta 80 golpes esté lista, aún caliente, pincela la superficie con el almíbar para darle un acabado brillante.
En pocas palabras
- Torta 80 golpes: Un clásico argentino de masa esponjosa, relleno de manteca y azúcar, y almíbar.
- Preparación: Requiere una técnica de amasado particular para lograr su textura aireada.
- Ingredientes y pasos: La receta detalla la masa, el relleno opcional de manteca y canela, y el almíbar final.
Resumen generado por Thinkindot AI