Dieta para aumentar masa muscular: la receta de las milanesas de hígado que aportan hierro y proteínas

Las milanesas de hígado son una de esas recetas tradicionales que combinan sabor, economía y un gran aporte nutricional. Aunque no suelen ser tan populares como las de carne vacuna o pollo, representan una excelente opción para quienes buscan sumar más hierro y proteínas a su alimentación diaria.
Entre los principales beneficios del hígado se destacan su alto contenido de hierro, vitaminas del grupo B y minerales esenciales que contribuyen a aumentar la energía y fortalecer el sistema inmunitario. Por eso, las milanesas elaboradas con este ingrediente son una alternativa ideal para incluir nutrientes clave en una comida práctica y deliciosa.
Esta receta es muy fácil de preparar: solo hay que filetear el hígado, pasarlo por huevo batido y pan rallado, y cocinarlo hasta que quede dorado y crocante. Además, pueden acompañarse con puré de papas, arroz o ensaladas frescas para lograr un plato completo, equilibrado y lleno de sabor.
Receta para hacer milanesas de hígado
Ingredientes:
- 600 g de hígado de vaca
- 2 dientes de ajo
- 200 g de cebolla de verdeo
- 4 huevos
- 2 cdas. de mostaza
- Pan rallado, c/n
Procedimiento:
- Primero, corta bifes de hígado de 1 a 2 centímetros de ancho.
- A continuación, marina en el huevo batido con mostaza, cebolla de verdeo y ajo unos minutos.
- Para terminar, reboza las milanesas de hígado con pan rallado y cocina en el horno en una asadera aceitada.
Receta de la guarnición para hacer milanesas a caballo
Ingredientes:
- 4 huevos
- 200 g de morrón
- 200 g de cebolla
- 200 g de berenjena
- 200 g de zapallo redondo
- 1 diente de ajo
- Aceite de oliva
Procedimiento:
- Primero, prepara los huevos poché, envolviendo cada uno sin su cáscara en papel film, dándole forma.
- Cocina en agua hirviendo de 6 a 6 minutos. Retira y sirve sin el papel film sobre la milanesa.
- Corta los vegetales en bastones y saltea en aceite de oliva junto al ajo picado.
- Sirve las milanesas de hígado con los vegetales y el huevo poché.
En pocas palabras
- Milanesas de hígado: Una opción económica y nutritiva para sumar hierro y proteínas a la dieta diaria.
- Beneficios del hígado: Rico en hierro, vitaminas B y minerales esenciales para la energía y el sistema inmunitario.
- Preparación sencilla: Filetear, pasar por huevo y pan rallado, y cocinar al horno hasta dorar.
Resumen generado por Thinkindot AI