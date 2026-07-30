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Dieta para aumentar masa muscular: la receta de las milanesas de hígado que aportan hierro y proteínas

Esta receta de milanesas de hígado es ideal para aumentar la masa muscular, combinando sabor y nutrientes clave como el hierro y las vitaminas del grupo B

Antonella Prandina
Por Antonella Prandina [email protected]
Milanesas de hígado.

Milanesas de hígado.

Las milanesas de hígado son una de esas recetas tradicionales que combinan sabor, economía y un gran aporte nutricional. Aunque no suelen ser tan populares como las de carne vacuna o pollo, representan una excelente opción para quienes buscan sumar más hierro y proteínas a su alimentación diaria.

Entre los principales beneficios del hígado se destacan su alto contenido de hierro, vitaminas del grupo B y minerales esenciales que contribuyen a aumentar la energía y fortalecer el sistema inmunitario. Por eso, las milanesas elaboradas con este ingrediente son una alternativa ideal para incluir nutrientes clave en una comida práctica y deliciosa.

Esta receta es muy fácil de preparar: solo hay que filetear el hígado, pasarlo por huevo batido y pan rallado, y cocinarlo hasta que quede dorado y crocante. Además, pueden acompañarse con puré de papas, arroz o ensaladas frescas para lograr un plato completo, equilibrado y lleno de sabor.

Receta para hacer milanesas de hígado

Ingredientes:

  • 600 g de hígado de vaca
  • 2 dientes de ajo
  • 200 g de cebolla de verdeo
  • 4 huevos
  • 2 cdas. de mostaza
  • Pan rallado, c/n

Procedimiento:

  1. Primero, corta bifes de hígado de 1 a 2 centímetros de ancho.
  2. A continuación, marina en el huevo batido con mostaza, cebolla de verdeo y ajo unos minutos.
  3. Para terminar, reboza las milanesas de hígado con pan rallado y cocina en el horno en una asadera aceitada.
La milanesa a caballo es otra de las opciones en este bodegón.

La milanesa a caballo es otra de las opciones en este bodegón.

Receta de la guarnición para hacer milanesas a caballo

Ingredientes:

  • 4 huevos
  • 200 g de morrón
  • 200 g de cebolla
  • 200 g de berenjena
  • 200 g de zapallo redondo
  • 1 diente de ajo
  • Aceite de oliva

Procedimiento:

  1. Primero, prepara los huevos poché, envolviendo cada uno sin su cáscara en papel film, dándole forma.
  2. Cocina en agua hirviendo de 6 a 6 minutos. Retira y sirve sin el papel film sobre la milanesa.
  3. Corta los vegetales en bastones y saltea en aceite de oliva junto al ajo picado.
  4. Sirve las milanesas de hígado con los vegetales y el huevo poché.

En pocas palabras

  • Milanesas de hígado: Una opción económica y nutritiva para sumar hierro y proteínas a la dieta diaria.
  • Beneficios del hígado: Rico en hierro, vitaminas B y minerales esenciales para la energía y el sistema inmunitario.
  • Preparación sencilla: Filetear, pasar por huevo y pan rallado, y cocinar al horno hasta dorar.
Resumen generado por Thinkindot AI

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