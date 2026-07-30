Dieta para aumentar masa muscular: la receta de las milanesas de hígado que aportan hierro y proteínas

Entre los principales beneficios del hígado se destacan su alto contenido de hierro, vitaminas del grupo B y minerales esenciales que contribuyen a aumentar la energía y fortalecer el sistema inmunitario. Por eso, las milanesas elaboradas con este ingrediente son una alternativa ideal para incluir nutrientes clave en una comida práctica y deliciosa.

Esta receta es muy fácil de preparar: solo hay que filetear el hígado, pasarlo por huevo batido y pan rallado, y cocinarlo hasta que quede dorado y crocante. Además, pueden acompañarse con puré de papas, arroz o ensaladas frescas para lograr un plato completo, equilibrado y lleno de sabor.