Cómo preparar Alitas de pollo fritas: la receta crujiente y riquísima en 11 minutos y para chuparse los dedos

Las alitas de pollo fritas son una de las recetas más prácticas, sabrosas y perfectas para comer con la mano. Se trata de una comida ideal para compartir en reuniones o disfrutar en cualquier ocasión. Con un rebozado crocante y una cocción rápida, es un clásico de la gastronomía argentina.
El secreto de una buena fritura está en lograr que las alitas queden doradas por fuera y jugosas por dentro. Además, podés acompañarlas con salsas picantes, barbacoa o aderezos caseros para darles un toque especial y convertir esta receta en una de tus favoritas.
Receta para hacer alitas de pollo fritas
- 12 alas de pollo en mitades
- 800 g de harina de trigo
- 2 cdtas. de orégano en hojas
- 2 cdtas. de estragón en hojas
- 4 cdtas. de pimentón dulce
- 4 cdtas. de curry en polvo
- 2 cdtas. de tomillo seco
- Sal y pimienta
- 50 ml de leche
- Agua
- Aceite de girasol
Cómo preparar alitas de pollo fritas: el paso a paso
- Primero, en un bol, mezcla la harina con el orégano, estragón, tomillo, pimentón dulce, curry en polvo, sal y pimienta.
- A continuación, divide la harina en dos partes y reserva una. La otra parte, mézclala con la leche y agrega el agua lentamente hasta obtener una pasta.
- Incorpora las alitas de pollo a la pasta y deja marinar entre 1 a 2 horas (opcional). Pasado ese tiempo, pon a calentar el aceite en una sartén profunda.
- Mientras se calienta el aceite, pasa cada una de las alitas por la harina especiada que reservaste antes.
- Cuando el aceite esté bien caliente, incorpora las alitas y deja cocinar por 1 minuto a fuego alto, luego baja la intensidad a fuego medio y deja cocinar 8 minutos.
- Cuando las alitas se cocinen bien, aumenta la intensidad del fuego y deja cocinar por 2 minutos más hasta que queden crocantes.
- Para terminar, saca las alitas de pollo fritas y colócalas en una bandeja con papel absorbente. Sírvelas con salsa tártara o lo que más te guste
En pocas palabras
- Alitas de pollo fritas: Receta crujiente y jugosa en 11 minutos, ideal para compartir.
- El secreto: Marinado previo y técnica de fritura para lograr un exterior dorado y un interior jugoso.
- Preparación: Mezcla de especias, rebozado en harina y doble fritura para máxima crocancia.
Resumen generado por Thinkindot AI