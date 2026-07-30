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Cómo preparar Alitas de pollo fritas: la receta crujiente y riquísima en 11 minutos y para chuparse los dedos

El secreto para unas alitas de pollo fritas jugosas por dentro y doradas por fuera radica en la técnica de fritura y el marinado previo

Por UNO
Alitas de pollo fritas.

Alitas de pollo fritas.

Las alitas de pollo fritas son una de las recetas más prácticas, sabrosas y perfectas para comer con la mano. Se trata de una comida ideal para compartir en reuniones o disfrutar en cualquier ocasión. Con un rebozado crocante y una cocción rápida, es un clásico de la gastronomía argentina.

El secreto de una buena fritura está en lograr que las alitas queden doradas por fuera y jugosas por dentro. Además, podés acompañarlas con salsas picantes, barbacoa o aderezos caseros para darles un toque especial y convertir esta receta en una de tus favoritas.

Receta para hacer alitas de pollo fritas

  • 12 alas de pollo en mitades
  • 800 g de harina de trigo
  • 2 cdtas. de orégano en hojas
  • 2 cdtas. de estragón en hojas
  • 4 cdtas. de pimentón dulce
  • 4 cdtas. de curry en polvo
  • 2 cdtas. de tomillo seco
  • Sal y pimienta
  • 50 ml de leche
  • Agua
  • Aceite de girasol

Cómo preparar alitas de pollo fritas: el paso a paso

  1. Primero, en un bol, mezcla la harina con el orégano, estragón, tomillo, pimentón dulce, curry en polvo, sal y pimienta.
  2. A continuación, divide la harina en dos partes y reserva una. La otra parte, mézclala con la leche y agrega el agua lentamente hasta obtener una pasta.
  3. Incorpora las alitas de pollo a la pasta y deja marinar entre 1 a 2 horas (opcional). Pasado ese tiempo, pon a calentar el aceite en una sartén profunda.
  4. Mientras se calienta el aceite, pasa cada una de las alitas por la harina especiada que reservaste antes.
  5. Cuando el aceite esté bien caliente, incorpora las alitas y deja cocinar por 1 minuto a fuego alto, luego baja la intensidad a fuego medio y deja cocinar 8 minutos.
  6. Cuando las alitas se cocinen bien, aumenta la intensidad del fuego y deja cocinar por 2 minutos más hasta que queden crocantes.
  7. Para terminar, saca las alitas de pollo fritas y colócalas en una bandeja con papel absorbente. Sírvelas con salsa tártara o lo que más te guste

En pocas palabras

  • Alitas de pollo fritas: Receta crujiente y jugosa en 11 minutos, ideal para compartir.
  • El secreto: Marinado previo y técnica de fritura para lograr un exterior dorado y un interior jugoso.
  • Preparación: Mezcla de especias, rebozado en harina y doble fritura para máxima crocancia.
Resumen generado por Thinkindot AI

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