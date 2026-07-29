El evento a beneficio que terminó con casi medio centenar de personas intoxicadas

La comida que generó una intoxicación masiva en las personas.

El evento que terminó con una intoxicación masiva

El evento se desarrolló el domingo pasado, en horas del mediodía, y la idea de los organizadores era concretar la venta de pollo y chorizos con el objetivo de ayudar a una familia que necesita afrontar un costoso tratamiento de salud para una bebé.

Aunque las primeras horas del evento a beneficio transcurrieron sin problema, todo cambió en el transcurso de la tarde cuando varios vecinos de la localidad bonaerense de Coronel Pringles que participaron de la colecta asistieron a las guardias hospitalarias. Los síntomas que presentaban las víctimas eran siempre los mismos: vómitos, diarrea, fiebre, dolor abdominal y problemas gastrointestinales en general.

De manera inmediata se dio aviso a las autoridades de Buenos Aires, quienes comenzaron con el protocolo de investigación correspondiente para saber el trasfondo de la cuestión.

Desde el medio local La Nueva informaron que se pudo identificar el número de lote, la procedencia de la mercadería y se acondicionaron muestras de productos terminados y de materias primas utilizadas en crudo para enviar a laboratorio. De esta forma, poder determinar el estado de las carnes que afectaron a los vecinos de Buenos Aires.

Por el momento no se conocieron los resultados de los coprocultivos y hemocultivos que permitirán saber qué provocó las intoxicaciones en casi 50 vecinos de la ciudad.