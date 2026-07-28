Más de 40 vecinos se intoxicaron con pollos y chorizos

El evento se desarrolló este domingo al mediodía para concretar la venta de pollo y chorizos con el objetivo de ayudar a una familia por un tratamiento de salud para una bebé.

Aunque las primeras horas transcurrieron sin problema, todo cambió por la tarde cuando varios vecinos que participaron de la colecta asistieron a las guardias hospitalarias con síntomas comovómitos, diarrea, fiebre, dolor abdominal y problemas gastrointestinales.

De manera inmediata se dio aviso a las autoridades, quienes comenzaron con el protocolo correspondiente para saber el trasfondo de la cuestión.

Desde el medio La Nueva informaron que se pudo identificar el número de lote, la procedencia de la mercadería y se acondicionaron muestras de productos terminados y de materias primas utilizadas en crudo para enviar a laboratorio.

Por el momento no se conocieron los resultados de los coprocultivos y hemocultivos que permitirán saber qué provocó las intoxicaciones en casi 50 vecinos de la ciudad.

Fuente: noticiasargentinas.com