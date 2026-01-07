Unos 60 alvearenses terminaron intoxicados por comer lomos con una mayonesa en mal estado

Intoxicados por la mayonesa

"Mi hija y su familia compraron lomos en esa casa el domingo 28 de diciembre y a la noche comenzaron con fiebre, vómitos y diarrea. Tal fue el cuadro que a todos les pusieron suero y mi hija terminó internada y aún sigue hospitalizada", cuenta una alvearese que pidió reservar su identidad.

El caso de su hija se agravó porque padece de lupus, y la intoxicación que presentó obligó a internarla para colocarle suero y antibióticos.

receta sánguche de lomo sándwich (2).jpg Los intoxicados habrían comprado lomos en una casa particular que se dedicaba a la venta de estos sanguches. Al parecer contenían una mayonesa casera que estaría en mal estado.

Cuando esa familia de cuatro integrantes llegó al hospital Enfermeros Argentinos con ese cuadro de fiebre y vómitos se sorprendió al descubrir que eran decenas las personas intoxicadas que habían acudido a ese centro asistencial.

"Había niños, adolescentes, personas mayores... todo el mundo muy mal por lo que habían comido. En el hospital nos contaron que eran unas 40 personas las que habían asistido ahí y que sabían que otras 20 habían llegado a dos clínicas privadas con el mismo cuadro de intoxicación", continuó la fuente y agradeció la atención del personal de Salud.

Según la información que manejan algunos de los afectados, luego de que se conociera la cantidad de casos de intoxicados, desde la comuna mandaron inspectores a la casa que vendía los lomos y no encontraron a nadie. Se trata de una vivienda particular que pertenecería a un profesor de Educación Física.

Sí está claro que no se trata de un local de comidas habilitado por ese municipio.