Desde TV hasta comida y Prode: el plan de las empresas en Mendoza durante el Mundial

de-paul-messi Mientras la Selección Argentina se prepara para la cita mundialista en EEUU, las empresas en Mendoza también

"Es horario de trabajo y las empresas saben que algo tienen que hacer, salvo las que trabajan 100% virtual. Sobre todo por una cuestión de clima laboral, para generar un impacto positivo en las personas", analizó la economista Paula Ariet, de Gestión Consultores.

Un tele para el Mundial, o verlo en casa

Todo empieza por una decisión básica: que a la hora del partido haya al menos un televisor en el lugar para que los trabajadores puedan verlo. Es, según una encuesta realizada por Gestión a 140 empresas de Mendoza, por lo que se inclina un 80% de las consultadas, aunque otras deciden hacer "part-time".

Según Ariet "la mayoría ajusta sus horarios para convertir ese momento en un evento dentro de la organización, con una pantalla para ver el partido. Un porcentaje menor, del 10%, optó en función de su cronograma por dejar que los empleados salgan antes, al menos a las 13, para que puedan llegar a casa".

Entre las compañías que prefieren hacer una pausa y seguir, ya planificaron 2 horas (entre las 14 y 16) para que después sus empleados continúen con sus obligaciones hasta las 18.

La encuesta toma un universo amplio entre pymes y grandes empresas en busca de medir y comparar su política de recursos humanos frente al fenómeno del Mundial. Del total, un 8% se volcó al "no sabe/no contesta", es decir, son organizaciones sin nada decidido todavía.

"No hacer nada por una cuestión de números puede resultar negativo. Hay empresas que dicen "estamos mal", pero si por eso no haces nada podés perder más de lo que ganas", analizó la responsable de la encuesta.

Ariet

Cotillón, comida y un Prode, el otro plan de las empresas

Como contrapartida, muchas apostaron a acciones más específicas y, por que no, también más motivadoras o gratificantes para los trabajadores.

Así lo refleja un 72% de las consultadas. Son las que, además de poner "la tele" para ver el o los partidos, están dispuestas a sumar algo para comer y hasta cotillón (banderas, cornetas, sombreros, etc) para generar un clima de cancha, más futbolero, con actividades asociadas durante el evento.

Pero la estrategia para incentivar al personal durante el Mundial sin afectar la productividad no queda ahí. Y también aparece el viejo y querido Prode (Pronósticos Deportivos): al menos 6 de cada 10 empresas aseguraron que ya empezaron a implementarlo, lo que para Ariet "es otra acción positiva, que se viabiliza a través de las plataformas. Y resulta algo divertido, porque no necesariamente tenés que saber de fútbol para jugarlo".

Respecto a los restantes 2 partidos que en fase de grupos debe afrontar la Scaloneta, uno toca a las 22 (contra Argelia, el martes 16) y otro a las 23 (el 27 de junio, frente a Jordania en Dallas). Fechas para las que los negocios dedicados a la gastronomía se frotan las manos: ya hay reservas para las clásicas juntadas en varios locales nocturnos.

"Hay una relación directa: las acciones para la Copa Mundial se corresponden con empresas que tienen una política sostenible de recursos humanos, tendiente al bienestar de los trabajadores", concluyó la experta.