La final del Mundial 2026: el caos que viven los hinchas de la selección argentina en la previa

Llegar a Nueva Jersey desde el exterior no ha sido fácil para los hinchas que quieren ver la final de este domingo, y mucho menos para los que ya estaban acompañando a los de Lionel Scaloni a lo largo de esta Copa Mundial de Fútbol 2026, que han tenido que peregrinar por Estados Unidos debido a la distribución de las sedes de sus partidos.

En los aeropuertos, la cancelación de vuelos por condiciones climáticas o la sobredemanda, conspiró para la llegada normal a Nueva York/Nueva Jersey.

Hinchas de la Selección argentina varados y precios de locura para los tickets

A horas de disputarse el partido definitorio, miles de hinchas argentinos se encuentran varados en distintas ciudades de los Estados Unidos y denuncian en las redes sociales que no pueden llegar a Nueva York a pocas horas de la histórica final del Mundial 2026 frente a España, atrapados en un combo letal de vuelos retrasados, desabastecimiento de transporte y precios de reventa que consideran una locura.