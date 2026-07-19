El Mundial 2026, disputado en forma tripartita entre los tres países de Norteamérica, se ha encontrado con un "cuello de botella" en la disputa de su final entre la Selección argentina y su par de España. La llegada de hinchas a Nueva Jersey en forma no ha sido tarea fácil.
La final del Mundial 2026: el caos que viven los hinchas de la selección argentina en la previa
Miles de hinchas de la Selección argentina recién llegados a la final, y quienes siguieron todo el Mundial, sufren transportes colapsados y tickets carísimos
Llegar a Nueva Jersey desde el exterior no ha sido fácil para los hinchas que quieren ver la final de este domingo, y mucho menos para los que ya estaban acompañando a los de Lionel Scaloni a lo largo de esta Copa Mundial de Fútbol 2026, que han tenido que peregrinar por Estados Unidos debido a la distribución de las sedes de sus partidos.
Hinchas de la Selección argentina varados y precios de locura para los tickets
A horas de disputarse el partido definitorio, miles de hinchas argentinos se encuentran varados en distintas ciudades de los Estados Unidos y denuncian en las redes sociales que no pueden llegar a Nueva York a pocas horas de la histórica final del Mundial 2026 frente a España, atrapados en un combo letal de vuelos retrasados, desabastecimiento de transporte y precios de reventa que consideran una locura.
La euforia por el pase al partido decisivo se transformó en desesperación debido a las severas complicaciones logísticas y a las condiciones climáticas adversas que colapsaron los principales centros de conexión aérea del país norteamericano.
Con el encuentro programado para esta tarde en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, los fanáticos de la Scaloneta expresan su furia ante la imposibilidad de conseguir pasajes directos o vehículos de alquiler para realizar los trayectos por tierra desde ciudades como Atlanta, donde la Selección disputó la semifinal el miércoles pasado.
El Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport y otras terminales aéreas clave registran demoras generalizadas y ofrecen rutas alternativas con escalas excesivamente extensas que impiden llegar a tiempo para el inicio del partido. Ante este panorama, el intento de volcarse a las rutas colapsó por completo a las empresas de alquiler de autos, cuyas plataformas web dejaron de ofrecer unidades disponibles en sus sucursales de la región.