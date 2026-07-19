Cuándo regresa la Selección argentina al país después de ser subcampeón mundial

La Selección argentina volverá al país después de ser subcampeón mundial tras caer en la final ante España por 1 a 0. Después de pasar algunas horas en Nueva York el elenco nacional emprenderá el regreso a país.
La Selección argentina de fútbol regresará al país después de ser subcampeón mundial tras caer en la final ante España
La Selección argentina volverá al país después de ser subcampeón mundial tras caer en la final ante España por 1 a 0. Después de pasar algunas horas en Nueva York el elenco nacional emprenderá el regreso a país.
Aunque no está confirmado el horario de la partida, la idea es que la delegación albiceleste despegue entre la medianoche del domingo y las 3 de la madrugada del lunes.
La AFA pidió disponer al menos seis horas una vez finalizado el partido para organizar la salida del estadio, cumplir con los compromisos protocolares, realizar los controles correspondientes y trasladarse hasta el aeropuerto antes de iniciar el regreso.
El viaje desde Nueva York hasta Buenos Aires tendrá aproximadamente unas 11 horas de vuelo, por lo que la llegada al Aeropuerto Internacional de Ezeiza se produciría aproximadamente durante el transcurso del mediodía del lunes 20 de julio.
La agenda de la delegación a su arribo a Buenos Aires se mantiene bajo un estricto hermetismo organizativo. Por el momento, tampoco existe una definición respecto al recibimiento que tendrá el plantel.
Los simpatizantes aguardan novedades para agradecerle a la Selección argentina más allá del resultado de la final. Todavía no se confirmó si habrá una bienvenida especial o algún punto de encuentro para que los hinchas puedan acompañar a la delegación que tantas alegrías dio en los últimos torneos en su regreso al país.