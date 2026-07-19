Cuándo regresa la Selección argentina al país después de ser subcampeón mundial

A qué hora llega la Selección argentina al país

El viaje desde Nueva York hasta Buenos Aires tendrá aproximadamente unas 11 horas de vuelo, por lo que la llegada al Aeropuerto Internacional de Ezeiza se produciría aproximadamente durante el transcurso del mediodía del lunes 20 de julio.

La agenda de la delegación a su arribo a Buenos Aires se mantiene bajo un estricto hermetismo organizativo. Por el momento, tampoco existe una definición respecto al recibimiento que tendrá el plantel.

Los simpatizantes aguardan novedades para agradecerle a la Selección argentina más allá del resultado de la final. Todavía no se confirmó si habrá una bienvenida especial o algún punto de encuentro para que los hinchas puedan acompañar a la delegación que tantas alegrías dio en los últimos torneos en su regreso al país.