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Cómo llega Gimasia y Esgrima a su debut en el Torneo Clausura tras un largo receso

Gimnasia y Esgrima jugará el viernes 24 de julio, desde las 16.45 ante Central Córdoba, de local, por la primera fecha del Torneo Clausura

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
Gimnasia y Esgrima tendrá su debut en el Torneo Clausura ante Central Córdoba de Santiago del Estero.

Gimnasia y Esgrima tendrá su debut en el Torneo Clausura ante Central Córdoba de Santiago del Estero.

Gimnasia y Esgrima transita sus últimos días de preparación de su pretemporada, tras el largo receso por el Mundial 2026, que finaliza este domingo con la final que disputarán la Selección argentina y España. E viernes 24 de julio el Lobo volverá al ruedo en Primera División cuando enfrente a Central Córdoba, de Santiago del Estero, por la primera fecha del Torneo Clasura 2026.

César Rigamonti es el arquero y referente de Gimnasia y Esgrima.

César Rigamonti es el arquero y referente de Gimnasia y Esgrima.

Tras regresar de Buenos Aires, donde disputó amistosos ante Racing y Argentinos Juniors, el plantel mensana conducido por Darío Franco prepara el equipo para el debut.

Los ensayos frente a la Academia y el Bicho le sirvieron para darle rodaje al equipo.

La posible formación de Gimnasia y Esgrima para el debut

César Rigamonti; Juan Franco, Diego Mondino, Ezequiel Muñoz y Matías Recalde; Fermín Antonini y Ulises Sánchez; Ignacio Sabatini, Estaban Fernández y Facundo Lencioni; Agustín Módica, serían los once del Lobo para jugar frente al Ferroviario.

El estreno Gimnasia y Esgrima en el Torneo Clausura

Gimnasia y Esgrima jugará el próximo viernes 24 de julio desde las 16.45 en el estadio Víctor Legrotaglie, ante Central Córdoba de Santiago del Estero, en un partido correspondiente de la Zona A. y será televisado por TNT Sports.

Gimnasia y Esgrima a días del debut no tiene incorporaciones

El Lobo del Parque todavía no ha realizado incorporaciones, y ha mantenido la base que terminó jugando el Torneo Apertura. Se fueron Nicolás Linares a Aldovisi y Enzo Gaggi a Mitre de Santiago del Estero (se fue a préstamo), Tobías Cervera regresó a Rosario Central; además Juan Pablo Álvarez y Nicolás Ferreyra no serán tenidos en cuenta.

El Lobo jug&oacute; un amistoso con Argentinos Juniors.

El Lobo jugó un amistoso con Argentinos Juniors.

Cuándo fue el último partido que jugó Gimnasia y Esgrima

La última vez que jugó el equipo del Parque fue el 4 de mayo, fue el reprogramado de la novena fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional,. Gimnasia y Esgrima de Mendoza le ganó 2-1 a Defensa y Justicia, con goles de Ezequiel Muñoz y Luciano Cingolani. El Lobo ha estado casi 3 meses sin jugar.

Los equipos que están en el Grupo B con Gimnasia y Esgrima

  • Boca Juniors
  • Independiente de Avellaneda
  • San Lorenzo
  • Deportivo Riestra
  • Talleres
  • instituto de Córdoba
  • Platense
  • Estudiantes de La Plata
  • Central Córdoba de Santiago del Estero
  • Defensa y Justicia
  • Vélez
  • Unión
  • Lanús.

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