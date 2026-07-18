Cómo llega Gimasia y Esgrima a su debut en el Torneo Clausura tras un largo receso

La posible formación de Gimnasia y Esgrima para el debut

César Rigamonti; Juan Franco, Diego Mondino, Ezequiel Muñoz y Matías Recalde; Fermín Antonini y Ulises Sánchez; Ignacio Sabatini, Estaban Fernández y Facundo Lencioni; Agustín Módica, serían los once del Lobo para jugar frente al Ferroviario.

El estreno Gimnasia y Esgrima en el Torneo Clausura

Gimnasia y Esgrima jugará el próximo viernes 24 de julio desde las 16.45 en el estadio Víctor Legrotaglie, ante Central Córdoba de Santiago del Estero, en un partido correspondiente de la Zona A. y será televisado por TNT Sports.

Gimnasia y Esgrima a días del debut no tiene incorporaciones

El Lobo del Parque todavía no ha realizado incorporaciones, y ha mantenido la base que terminó jugando el Torneo Apertura. Se fueron Nicolás Linares a Aldovisi y Enzo Gaggi a Mitre de Santiago del Estero (se fue a préstamo), Tobías Cervera regresó a Rosario Central; además Juan Pablo Álvarez y Nicolás Ferreyra no serán tenidos en cuenta.

El Lobo jugó un amistoso con Argentinos Juniors.

Cuándo fue el último partido que jugó Gimnasia y Esgrima

La última vez que jugó el equipo del Parque fue el 4 de mayo, fue el reprogramado de la novena fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional,. Gimnasia y Esgrima de Mendoza le ganó 2-1 a Defensa y Justicia, con goles de Ezequiel Muñoz y Luciano Cingolani. El Lobo ha estado casi 3 meses sin jugar.

Los equipos que están en el Grupo B con Gimnasia y Esgrima