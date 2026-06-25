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Torneo Clausura

Gimnasia y Esgrima e Independiente Rivadavia tienen días y horarios para las 3 primeras fechas del Torneo Clausura 2026

La Liga Profesional de Fútbol confirmó el calendario para las 3 primera fechas del Torneo Clausura 2026: la agenda de Independiente Rivadavia y Gimnasia y Esgrima.

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
La Lepra y el Lobo ya tienen agendadas las primeras 3 fechas del Clausura.

La Lepra y el Lobo ya tienen agendadas las primeras 3 fechas del Clausura.

Foto: Martín Pravata/ Diario UNO

La Liga Profesional de Fútbol dio a conocer este jueves el cronograma de días y horarios de las primeras tres fechas del Torneo Clausura 2026 y tanto Independiente Rivadavia como Gimnasia y Esgrima ya tienen confirmados sus primeros tres compromisos.

En el certamen se invertirán las localías del Torneo Apertura y el comienzo será el jueves 23 de julio con 3 partidos: Belgrano vs Rosario Central, Sarmiento de Junín vs Argentinos Juniors y Defensa y Justicia vs Aldosivi.

El Lobo debutará de local en el Clausura ante Central Córdoba de Santiago del Estero, en la segunda fecha visitará a San Lorenzo.

El Lobo debutará de local en el Clausura ante Central Córdoba de Santiago del Estero, en la segunda fecha visitará a San Lorenzo.

Gimnasia y Esgrima será el primero en salir al ruedo y por la Zona A jugará en el estadio Víctor Legrotaglie ante Central Córdoba de Santiago del Estero el próximo viernes 24 de julio a las 16.45.

Independiente Rivadavia debutará el domingo 26 de julio en condición de visitante, por la Zona B, a las 15 ante Atlético Tucumán.

Independiente Rivadavia está puntero en su grupo en la Copa Libertadores y jugará los octavos de final.

Independiente Rivadavia está puntero en su grupo en la Copa Libertadores y jugará los octavos de final.

En la segunda fecha el Lobo visitará a San Lorenzo, el martes 28 de julio a las 19 y la Lepra será local el jueves 30 de julio desde las 19 contra Huracán.

Luego, en la tercera fecha, Gimnasia y Esgrima será local frente a Unión de Santa Fe el sábado 1 de agosto a las 15.30 e Independiente Rivadavia será visitante ante Sarmiento de Junín el lunes 3 de agosto desde las 16.45.

Las primeras 3 fechas del Torneo Clausura 2026

Fecha 1

Jueves 23 de julio

  • 19.30 Belgrano – Rosario Central (Zona B)
  • 19.30 Sarmiento – Argentinos (Zona B)
  • 21.45 Defensa y Justicia – Aldosivi (Interzonal)

Viernes 24 de julio

  • 16.45 Gimnasia y Esgrima – Central Córdoba (Zona A)
  • 19.00 Racing – Gimnasia La Plata (Zona B)
  • 19.00 Vélez – Instituto (Zona A)
  • 21.15 Huracán – Banfield (Zona B)
  • 21.15 Platense – Unión (Zona A)

Sábado 25 de julio

  • 14.45 Estudiantes (Río Cuarto) – Tigre (Zona B)
  • 17.00 Newell’s – Talleres (Zona A)
  • 19.15 River – Barracas Central (Zona B)
  • 21.30 Lanús – San Lorenzo (Zona A)

Domingo 26 de julio

  • 15.00 Atlético Tucumán – Independiente Rivadavia (Zona B)
  • 17.15 Estudiantes – Independiente (Zona A)
  • 19.30 Deportivo Riestra – Boca (Zona A)

Fecha 2

Martes 28 de julio

  • 19.00 San Lorenzo – Gimnasia y Esgrima (Zona A)
  • 19.00 Banfield – Sarmiento (Zona B)
  • 21.15 Argentinos – Estudiantes (Río Cuarto)
  • 21.15 Rosario Central – Racing (Zona B)

Miércoles 29 de julio

  • 14.30 Barracas Central – Aldosivi (Zona B)
  • 17.00 Defensa y Justicia – Deportivo Riestra (Zona A)
  • 19.15 Gimnasia La Plata – River (Zona B)
  • 21.30 Instituto – Platense (Zona A)

Jueves 30 de julio

  • 19.00 Ind. Rivadavia – Huracán (Zona B)
  • 19.00 Talleres – Vélez (Zona A)
  • 21.15 Independiente – Newell’s (Zona A)
  • 21.15 Central Córdoba – Atlético Tucumán (Interzonal)

Miércoles 5 de agosto

  • 19.00 Boca – Estudiantes (Zona A)
  • 21.15 Tigre – Belgrano (Zona B)

Jueves 6 de agosto

  • 19.00 Unión – Lanús (Zona A)

Fecha 3

Sábado 1 de agosto

  • 15.30 Gimnasia y Esgrima – Unión (Zona A)
  • 15.30 Estudiantes (Río Cuarto) – Banfield
  • 18.00 Belgrano – Argentinos (Zona B)
  • 18.00 Estudiantes – Defensa y Justicia (Zona A)
  • 20.30 Racing – Tigre (Zona B)

Domingo 2 de agosto

  • 14.30 Deportivo Riestra – Barracas Central (Interzonal)
  • 14.30 Aldosivi – Gimnasia La Plata (Zona B)
  • 17.00 Newell’s – Boca (Zona A)
  • 19.15 River – Rosario Central (Zona B)
  • 21.30 Lanús – Instituto (Zona A)

Lunes 3 de agosto

  • 16.45 Sarmiento – Ind. Rivadavia (Zona B)
  • 19.00 Platense – Talleres (Zona A)
  • 19.00 Vélez – Independiente (Zona A)
  • 21.15 Central Córdoba – San Lorenzo (Zona A)
  • 21.15 Huracán – Atlético Tucumán (Zona B)

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