Gimnasia y Esgrima e Independiente Rivadavia tienen días y horarios para las 3 primeras fechas del Torneo Clausura 2026

Independiente Rivadavia debutará el domingo 26 de julio en condición de visitante, por la Zona B, a las 15 ante Atlético Tucumán.
Independiente Rivadavia está puntero en su grupo en la Copa Libertadores y jugará los octavos de final.
Foto: Cristian Lozano / Diario UNO.
En la segunda fecha el Lobo visitará a San Lorenzo, el martes 28 de julio a las 19 y la Lepra será local el jueves 30 de julio desde las 19 contra Huracán.
Luego, en la tercera fecha, Gimnasia y Esgrima será local frente a Unión de Santa Fe el sábado 1 de agosto a las 15.30 e Independiente Rivadavia será visitante ante Sarmiento de Junín el lunes 3 de agosto desde las 16.45.
Las primeras 3 fechas del Torneo Clausura 2026
Fecha 1
Jueves 23 de julio
- 19.30 Belgrano – Rosario Central (Zona B)
- 19.30 Sarmiento – Argentinos (Zona B)
- 21.45 Defensa y Justicia – Aldosivi (Interzonal)
Viernes 24 de julio
- 16.45 Gimnasia y Esgrima – Central Córdoba (Zona A)
- 19.00 Racing – Gimnasia La Plata (Zona B)
- 19.00 Vélez – Instituto (Zona A)
- 21.15 Huracán – Banfield (Zona B)
- 21.15 Platense – Unión (Zona A)
Sábado 25 de julio
- 14.45 Estudiantes (Río Cuarto) – Tigre (Zona B)
- 17.00 Newell’s – Talleres (Zona A)
- 19.15 River – Barracas Central (Zona B)
- 21.30 Lanús – San Lorenzo (Zona A)
Domingo 26 de julio
- 15.00 Atlético Tucumán – Independiente Rivadavia (Zona B)
- 17.15 Estudiantes – Independiente (Zona A)
- 19.30 Deportivo Riestra – Boca (Zona A)
Fecha 2
Martes 28 de julio
- 19.00 San Lorenzo – Gimnasia y Esgrima (Zona A)
- 19.00 Banfield – Sarmiento (Zona B)
- 21.15 Argentinos – Estudiantes (Río Cuarto)
- 21.15 Rosario Central – Racing (Zona B)
Miércoles 29 de julio
- 14.30 Barracas Central – Aldosivi (Zona B)
- 17.00 Defensa y Justicia – Deportivo Riestra (Zona A)
- 19.15 Gimnasia La Plata – River (Zona B)
- 21.30 Instituto – Platense (Zona A)
Jueves 30 de julio
- 19.00 Ind. Rivadavia – Huracán (Zona B)
- 19.00 Talleres – Vélez (Zona A)
- 21.15 Independiente – Newell’s (Zona A)
- 21.15 Central Córdoba – Atlético Tucumán (Interzonal)
Miércoles 5 de agosto
- 19.00 Boca – Estudiantes (Zona A)
- 21.15 Tigre – Belgrano (Zona B)
Jueves 6 de agosto
- 19.00 Unión – Lanús (Zona A)
Fecha 3
Sábado 1 de agosto
- 15.30 Gimnasia y Esgrima – Unión (Zona A)
- 15.30 Estudiantes (Río Cuarto) – Banfield
- 18.00 Belgrano – Argentinos (Zona B)
- 18.00 Estudiantes – Defensa y Justicia (Zona A)
- 20.30 Racing – Tigre (Zona B)
Domingo 2 de agosto
- 14.30 Deportivo Riestra – Barracas Central (Interzonal)
- 14.30 Aldosivi – Gimnasia La Plata (Zona B)
- 17.00 Newell’s – Boca (Zona A)
- 19.15 River – Rosario Central (Zona B)
- 21.30 Lanús – Instituto (Zona A)
Lunes 3 de agosto
- 16.45 Sarmiento – Ind. Rivadavia (Zona B)
- 19.00 Platense – Talleres (Zona A)
- 19.00 Vélez – Independiente (Zona A)
- 21.15 Central Córdoba – San Lorenzo (Zona A)
- 21.15 Huracán – Atlético Tucumán (Zona B)