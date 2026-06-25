Gimnasia y Esgrima e Independiente Rivadavia tienen días y horarios para las 3 primeras fechas del Torneo Clausura 2026

Independiente Rivadavia debutará el domingo 26 de julio en condición de visitante, por la Zona B, a las 15 ante Atlético Tucumán.

Independiente Rivadavia está puntero en su grupo en la Copa Libertadores y jugará los octavos de final. Foto: Cristian Lozano / Diario UNO.

En la segunda fecha el Lobo visitará a San Lorenzo, el martes 28 de julio a las 19 y la Lepra será local el jueves 30 de julio desde las 19 contra Huracán.

Luego, en la tercera fecha, Gimnasia y Esgrima será local frente a Unión de Santa Fe el sábado 1 de agosto a las 15.30 e Independiente Rivadavia será visitante ante Sarmiento de Junín el lunes 3 de agosto desde las 16.45.

Las primeras 3 fechas del Torneo Clausura 2026

Fecha 1

Jueves 23 de julio

19.30 Belgrano – Rosario Central (Zona B)

19.30 Sarmiento – Argentinos (Zona B)

21.45 Defensa y Justicia – Aldosivi (Interzonal)

Viernes 24 de julio

16.45 Gimnasia y Esgrima – Central Córdoba (Zona A)

19.00 Racing – Gimnasia La Plata (Zona B)

19.00 Vélez – Instituto (Zona A)

21.15 Huracán – Banfield (Zona B)

21.15 Platense – Unión (Zona A)

Sábado 25 de julio

14.45 Estudiantes (Río Cuarto) – Tigre (Zona B)

17.00 Newell’s – Talleres (Zona A)

19.15 River – Barracas Central (Zona B)

21.30 Lanús – San Lorenzo (Zona A)

Domingo 26 de julio

15.00 Atlético Tucumán – Independiente Rivadavia (Zona B)

17.15 Estudiantes – Independiente (Zona A)

19.30 Deportivo Riestra – Boca (Zona A)

Fecha 2

Martes 28 de julio

19.00 San Lorenzo – Gimnasia y Esgrima (Zona A)

19.00 Banfield – Sarmiento (Zona B)

21.15 Argentinos – Estudiantes (Río Cuarto)

21.15 Rosario Central – Racing (Zona B)

Miércoles 29 de julio

14.30 Barracas Central – Aldosivi (Zona B)

17.00 Defensa y Justicia – Deportivo Riestra (Zona A)

19.15 Gimnasia La Plata – River (Zona B)

21.30 Instituto – Platense (Zona A)

Jueves 30 de julio

19.00 Ind. Rivadavia – Huracán (Zona B)

19.00 Talleres – Vélez (Zona A)

21.15 Independiente – Newell’s (Zona A)

21.15 Central Córdoba – Atlético Tucumán (Interzonal)

Miércoles 5 de agosto

19.00 Boca – Estudiantes (Zona A)

21.15 Tigre – Belgrano (Zona B)

Jueves 6 de agosto

19.00 Unión – Lanús (Zona A)

Fecha 3

Sábado 1 de agosto

15.30 Gimnasia y Esgrima – Unión (Zona A)

15.30 Estudiantes (Río Cuarto) – Banfield

18.00 Belgrano – Argentinos (Zona B)

18.00 Estudiantes – Defensa y Justicia (Zona A)

20.30 Racing – Tigre (Zona B)

Domingo 2 de agosto

14.30 Deportivo Riestra – Barracas Central (Interzonal)

14.30 Aldosivi – Gimnasia La Plata (Zona B)

17.00 Newell’s – Boca (Zona A)

19.15 River – Rosario Central (Zona B)

21.30 Lanús – Instituto (Zona A)

Lunes 3 de agosto