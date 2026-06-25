Reciclaje: si tenés papel aluminio usado no lo tirés, usalo para estos prácticos trucos caseros

Aprendé a reciclar el papel aluminio.

Restaurar el brillo en objetos metálicos

Otro truco práctico consiste en utilizar el papel aluminio para devolver el brillo original a ollas, cubiertos y diversos objetos decorativos de metal. Al comprimir el material en forma de bola, conseguiremos un estropajo casero. Al frotar los objetos con un poco de agua o bicarbonato de sodio, podremos remover manchas y capas ligeras de oxidación, logrando que las piezas queden completamente limpias y relucientes.

Distribuir el calor

Por último, las propiedades de reflectividad del papel aluminio resultan de gran utilidad para mejorar la distribución del calor en las habitaciones durante el invierno. Colocar estas láminas detrás de las estufas o cerca de las fuentes de calefacción ayuda a direccionar la temperatura y permitir que los días fríos sean más agradables.

Gracias a estos trucos caseros, cada vez que sobre un poco de papel aluminio usado, podrás reciclarlo y conseguir distintos beneficios para tu hogar.