Si tenés carozo de durazno en casa, tenés un tesoro en tus manos: por qué y para qué sirven

Los carozos de durazno son ideales para reciclar.

Por qué los carozos de durazno son un tesoro

Lo cierto es que poco se conoce de los beneficios de este tipo de carozos, por eso acá te los contamos:

Dentro del carozo del durazno se encuentra la semilla del duraznero, ideal para el amante de la jardinería.

se encuentra la semilla del duraznero, ideal para el amante de la jardinería. Si buscas una germinación natural, este carozo es muy práctico.

Son 100 % reutilizables y biodegradables.

Permiten crear objetos útiles, desde un árbol frutal hasta un adorno.

Guardar carozos de durazno fomenta la creatividad y el reciclaje en casa.

fomenta la creatividad y el en casa. Ayudan a reducir residuos y a conectar con prácticas más sostenibles.

Aportan fibra, vitamina A y C, ácido fólico, potasio, magnesio, entre otro.

Además, una buena idea es hacer collares o guirnaldas rústicas perforando los carozos y ensartándolos con hilo resistente o tanza.

Reciclaje: qué hacer con estos carozos

Lo cierto es que gracias al reciclaje hay varias formas de reutilizar este producto. Una opción muy práctica es crear un ambientador u aromatizador de cajones. Para ello debes limpiar y secar los carozos leñosos.

Esta idea funciona por su textura porosa y para ello se pueden colocar en un frasco con unas gotas de aceite esencial ya sea lavanda, vainilla o lo que gustes, durante 24 horas para que absorban la fragancia, y luego ponerlos en bolsitas de tela.

De esta forma funcionaran como "piedras difusoras" naturales que liberan aroma gradualmente en placares y cajones sin manchar la ropa.