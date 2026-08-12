Si tenés carozo de durazno en casa, tenés un tesoro en tus manos: por qué y para qué sirven

Los carozos de durazno suelen terminar en la basura sin que nadie sospeche que esconden un gran tesoro natural. Estos residuos orgánicos tienen un enorme potencial para el jardín, la decoración y hasta para la creación de objetos únicos hechos a mano. Guardarlos permite crear ideas creativas y funcionales para tu casa.
Cuando vamos a comprar a la verdulería o cocinamos algún postre, no tenemos en cuenta que algunas cosas que desechamos pueden ser usadas nuevamente. A veces requiere práctica acordarse, pero es bueno saber que todo puede reutilizarse siempre y cuando sea útil y seguro.
En este sentido, te contamos por qué deberías guardar los carozos de los duraznos y cómo aprovecharlos al máximo.
Por qué los carozos de durazno son un tesoro
Lo cierto es que poco se conoce de los beneficios de este tipo de carozos, por eso acá te los contamos:
- Dentro del carozo del durazno se encuentra la semilla del duraznero, ideal para el amante de la jardinería.
- Si buscas una germinación natural, este carozo es muy práctico.
- Son 100 % reutilizables y biodegradables.
- Permiten crear objetos útiles, desde un árbol frutal hasta un adorno.
- Guardar carozos de durazno fomenta la creatividad y el reciclaje en casa.
- Ayudan a reducir residuos y a conectar con prácticas más sostenibles.
- Aportan fibra, vitamina A y C, ácido fólico, potasio, magnesio, entre otro.
Reciclaje: qué hacer con estos carozos
Lo cierto es que gracias al reciclaje hay varias formas de reutilizar este producto. Una opción muy práctica es crear un ambientador u aromatizador de cajones. Para ello debes limpiar y secar los carozos leñosos.
Esta idea funciona por su textura porosa y para ello se pueden colocar en un frasco con unas gotas de aceite esencial ya sea lavanda, vainilla o lo que gustes, durante 24 horas para que absorban la fragancia, y luego ponerlos en bolsitas de tela.
De esta forma funcionaran como "piedras difusoras" naturales que liberan aroma gradualmente en placares y cajones sin manchar la ropa.
En pocas palabras
- Carozos de durazno: un tesoro natural con potencial para jardinería, decoración y objetos hechos a mano.
- Beneficios: contienen la semilla para jardinería, son biodegradables y fomentan el reciclaje.
- Usos prácticos: pueden convertirse en ambientadores naturales para cajones y placares tras un sencillo proceso.