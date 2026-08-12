Multa de $9 millones a una bodega por no medir la extracción de agua

A fin de fomentar la rápida regularización hídrica en la finca, la autoridad ambiental contempló un beneficio: si la firma demuestra de manera irrefutable haber colocado los equipos dentro de los 60 días hábiles posteriores a la notificación, el monto de la multa se reducirá en un 50%.

La sanción económica de más de $9 millones se debe a la falta de caudalímetro y piezómetro en la perforación.

Reordenamiento de usuarios y exigencias a corto plazo

La resolución también incluyó reajustes significativos en el padrón de usuarios vinculados a esta fuente de agua. Por un lado, se dispuso la baja registral de una fracción a nombre de Walter Gracciano, tras constatarse que cuenta con otra perforación en trámite y abastecimiento suficiente mediante el pozo N° 11-906 para sus cultivos de alfalfa.

Se dispuso la baja registral de uno de los usuarios tras verificar que cuenta con agua suficiente en otra perforación. Imagen ilustrativa.

Por otro lado, el organismo requirió a la Subdirección de Aguas Subterráneas la elaboración de oficio de un convenio de uso entre la firma titular y otros productores de la zona que utilizan la misma perforación, correspondientes a las parcelas de Tomás Agustín Carletto, Ana Alison Llaver y Laura María Llaver. Dichos usuarios asociados contarán con un plazo estricto de 24 meses para desarrollar los proyectos productivos presentados, bajo apercibimiento de declarar la caducidad de sus derechos sobre el agua subterránea si no avanzan con las obras.