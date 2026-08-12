La verdad sobre el médico de la Pampa del Leoncito: es sanjuanino pero hizo su carrera en Mendoza

El caso de la camioneta atascada en la Pampa del Leoncito sumó nuevos detalles sobre el responsable del desastre ambiental. Agustín Añó, de 46 años, es un reconocido médico nefrólogo que el pasado sábado ingresó de forma ilegal a la planicie protegida de Calingasta, en San Juan.
Allí dejó marcas de hasta 25 centímetros de profundidad sobre la delicada superficie arcillosa.
La gravedad del daño provocó que las autoridades estimen un plazo de casi 100 años para la recuperación natural del suelo.
Un perfil profesional repartido entre Cuyo y Chile
Aunque en un principio trascendió como un profesional mendocino, su origen generó confusión por su trayectoria: Añó nació en San Juan y vivió en esa provincia hasta finalizar los estudios secundarios.
A los 18 años se mudó a Mendoza para estudiar Medicina en la Universidad Nacional de Cuyo, donde también militó en la agrupación universitaria Franja Morada. En territorio mendocino desarrolló el núcleo de su carrera profesional, llegando a ocupar cargos de relevancia institucional como subdirector asistencial del Hospital El Carmen dependiente de OSEP y jefe del Servicio de Nefrología.
En los últimos años expandió su ejercicio profesional a Chile, revalidando su especialidad para trabajar en clínicas privadas de Santiago.
Avance judicial y el dilema para retirar la camioneta
El médico se presentó voluntariamente ante la Justicia sanjuanina para prestar declaración en el marco de la causa contravencional que se tramita en el Juzgado de Paz de Calingasta. En ese fuero, la normativa vigente contempla sanciones económicas con multas que pueden alcanzar el $1.000.000.
Sin embargo, desde la intendencia de Calingasta informaron que trabajan con asesores legales para elevar el expediente a la Justicia penal con el objetivo de lograr una condena ejemplificadora que contemple penas de prisión por daños al patrimonio natural.
En cuanto al vehículo, una Toyota Hilux con la que el conductor avanzó 1,5 kilómetros por un acceso no autorizado antes de quedar atascado en el barro, la orden judicial fue contundente: no podrá ser movido del lugar en lo inmediato.
Personal de Gendarmería Nacional mantiene una custodia permanente en el área para evitar maniobras de rescate no autorizadas. La extracción podría demorar semanas o incluso meses, ya que cualquier intento de remolque con el suelo húmedo profundizaría las grietas sobre la superficie.
En pocas palabras
- Médico: un médico de 46 años causó daño ambiental en la Pampa del Leoncito.
- Consecuencias: se estima que el suelo tardará 100 años en recuperarse.
- Acción judicial: el profesional se presentó ante la Justicia y la camioneta no puede ser retirada.