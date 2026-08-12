La verdad sobre el médico de la Pampa del Leoncito: es sanjuanino pero hizo su carrera en Mendoza

Agustín Añó ingresó sin autorización a la Pampa del Leoncito y causó daños que tardarán un siglo en recuperarse, según las autoridades.

Un perfil profesional repartido entre Cuyo y Chile

Aunque en un principio trascendió como un profesional mendocino, su origen generó confusión por su trayectoria: Añó nació en San Juan y vivió en esa provincia hasta finalizar los estudios secundarios.

A los 18 años se mudó a Mendoza para estudiar Medicina en la Universidad Nacional de Cuyo, donde también militó en la agrupación universitaria Franja Morada. En territorio mendocino desarrolló el núcleo de su carrera profesional, llegando a ocupar cargos de relevancia institucional como subdirector asistencial del Hospital El Carmen dependiente de OSEP y jefe del Servicio de Nefrología.

En los últimos años expandió su ejercicio profesional a Chile, revalidando su especialidad para trabajar en clínicas privadas de Santiago.

Aunque al parecer nació en San Juan, Añó estudió Medicina en la UNCuyo y construyó gran parte de su carrera profesional en Mendoza.

Avance judicial y el dilema para retirar la camioneta

El médico se presentó voluntariamente ante la Justicia sanjuanina para prestar declaración en el marco de la causa contravencional que se tramita en el Juzgado de Paz de Calingasta. En ese fuero, la normativa vigente contempla sanciones económicas con multas que pueden alcanzar el $1.000.000.

Sin embargo, desde la intendencia de Calingasta informaron que trabajan con asesores legales para elevar el expediente a la Justicia penal con el objetivo de lograr una condena ejemplificadora que contemple penas de prisión por daños al patrimonio natural.

El médico declaró ante el Juzgado de Paz de Calingasta, pero el municipio busca imputarlo en la Justicia penal.

En cuanto al vehículo, una Toyota Hilux con la que el conductor avanzó 1,5 kilómetros por un acceso no autorizado antes de quedar atascado en el barro, la orden judicial fue contundente: no podrá ser movido del lugar en lo inmediato.

Personal de Gendarmería Nacional mantiene una custodia permanente en el área para evitar maniobras de rescate no autorizadas. La extracción podría demorar semanas o incluso meses, ya que cualquier intento de remolque con el suelo húmedo profundizaría las grietas sobre la superficie.