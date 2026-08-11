El médico mendocino que entró con su camioneta a la Pampa del Leoncito declaró y quedó en libertad

Troche explicó que la camioneta se hundió unos 25 centímetros y que cualquier intento de extracción podría generar un efecto de succión y hacer que se entierre todavía más. Además, las fuerzas de seguridad tienen dificultades para llegar hasta el punto donde quedó el vehículo, ubicado aproximadamente a un kilómetro y medio del acceso.

Por ese motivo, la Justicia dispuso que la camioneta permanezca en el sitio, bajo custodia de Gendarmería Nacional y de la Comisaría 33°. También intervino la Dirección de Patrimonio de San Juan, dependiente del Ministerio de Turismo y Cultura, cuyos especialistas deberán determinar si hubo daños, cuál sería su magnitud y qué alternativas existen para retirar el vehículo sin afectar todavía más el área.

Qué se investiga y cuál podría ser la sanción

El expediente se inició por una posible infracción al artículo 187, inciso 4, de la normativa provincial, referido a daños sobre bienes que forman parte del patrimonio cultural de San Juan. Por el momento, la causa permanece en el ámbito contravencional y la sanción máxima prevista sería una multa de $1,5 millones.

Troche aclaró que el médico Añó puede regresar a Mendoza y que no tiene ninguna restricción para hacerlo. De todos modos, podría ser citado nuevamente si el avance de las actuaciones lo requiere.

El juez también señaló que existe la posibilidad de que el episodio pueda tener posteriormente una derivación penal, aunque actualmente no se encuentra en esa instancia y esa eventual investigación no correspondería al Juzgado de Paz que interviene en la causa.