El severo daño en la Pampa del Leoncito sumó una inédita complicación logística: la camioneta Toyota 4x2 quedó varada en el centro exacto de la planicie, a 1,5 kilómetros de la orilla firme. Ahora, la prioridad de las autoridades de San Juan es definir cómo extraer el vehículo atascado sin agravar la destrucción sobre el frágil suelo arcilloso.
Pampa del Leoncito: el complejo operativo para rescatar la camioneta sin duplicar el daño ambiental
La camioneta quedó atrapada a 1,5 km de la orilla y las autoridades advirtieron que entrar con maquinaria pesada para sacarla puede agravar la destrucción
La Pampa del Leoncito, una cuenca de 9 kilómetros de largo por 4 de ancho situada a 1.850 metros sobre el nivel del mar a unos 23 kilómetros al sur de Barreal, atraviesa un estado de extrema vulnerabilidad tras temporales en la alta cordillera que transformaron el suelo en una superficie anegada.
Luis González, presidente de la Cámara Empresaria de Calingasta, en una entrevista con Radio Nihuil, advirtió sobre el enorme riesgo que implica montar un operativo de remolque tradicional en una zona declarada Monumento Natural.
El efecto "jabón" de la arcilla y el fracaso de las maniobras iniciales
La combinación de agua acumulada sobre el lecho de arcilla genera un fenómeno físico donde el terreno actúa literalmente como una superficie lubricada que anula la tracción de los neumáticos. De acuerdo con las reconstrucciones del hecho, el conductor intentó cruzar la pampa por la franja central hasta que el rodado perdió adherencia.
La situación se agravó drásticamente cuando el automovilista intentó retroceder, provocando que las ruedas patinaran, ahondaran los surcos y crearan dos profundas canaletas. El impacto sobre la pampa aumentó además cuando los ocupantes bajaron una motocicleta tipo enduro que llevaba el vehículo y generaron marcas adicionales sobre la superficie.
"Como es un lecho arcilloso, todavía no ha drenado, no se ha evaporado tampoco el agua, entonces lógicamente parece una pequeña laguna. Llegó un momento en que la camioneta no avanzó más, trató de retroceder, lo cual también empeoró la situación hasta que quedó empantanada", explicó González en declaraciones radiales.
Respecto a la recuperación del ecosistema, el referente empresarial matizó las proyecciones más alarmantes pero confirmó la gravedad del perjuicio: "Estamos hablando de años que tienen que pasar para que esto quede arreglado. No sé si un siglo, pero sí varias décadas hasta que esto se recupere".
Las alternativas para evitar que la solución sea peor que el desastre
El temor dominante entre los técnicos de la Secretaría de Estado de Ambiente y la Dirección de Patrimonio Cultural es que el ingreso de grúas o maquinaria pesada duplique la devastación sobre el suelo. Un vehículo de rescate corre el riesgo inminente de quedar enterrado en el lodo o de trazar nuevas grietas profundas al avanzar durante un kilómetro y medio. Paralelamente, el uso de helicópteros convencionales quedó prácticamente descartado por la imposibilidad de sostener y elevar desde esa distancia una masa de aproximadamente dos toneladas.
Frente a esta encrucijada, la propuesta técnica que cobra mayor fuerza es la implementación de un sistema de arrastre a distancia mediante un "malacate" instalado en la orilla firme. No obstante, la estrategia presenta una dificultad operativa poco común: requiere conseguir y manipular cables de acero de más de 1.500 metros de longitud. La viabilidad de este método dependerá del secado natural del terreno para que el lecho gane consistencia y la camioneta no actúe como un ancla que rompa los lingas de tracción.
Custodia de Gendarmería y la vía judicial en curso
En el lugar interviene un esquema de coordinación institucional integrado por el municipio de Calingasta, la Policía de San Juan, el Juzgado de Paz Letrado y Gendarmería Nacional. Esta última fuerza mantiene una guardia permanente en las inmediaciones del vehículo para evitar que particulares o terceros intenten maniobras de rescate no autorizadas que profundicen el impacto.
Mientras las autoridades ambientales evalúan los informes técnicos para autorizar el protocolo de remoción, el fuero judicial avanza en la recolección de pruebas para definir si el hecho se encuadra como una contravención o si se eleva a la escala penal. Los organismos de conservación remarcan que la zona cuenta con señalización explícita sobre la prohibición de ingreso vehicular y reiteran la necesidad de proteger un patrimonio natural cuyo equilibrio físico depende, paradójicamente, de que no se altere su superficie durante los períodos de acumulación de agua.
En pocas palabras
- Rescate de camioneta: se evalúa cómo extraer un vehículo atascado en la Pampa del Leoncito sin agravar el daño ambiental.
- Fenómeno ambiental: el suelo arcilloso, saturado de agua, actúa como una superficie lubricada, dificultando las maniobras.
- Alternativas de extracción: se considera un sistema de arrastre a distancia con malacate, pero enfrenta dificultades logísticas.