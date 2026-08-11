Pampa del Leoncito: el complejo operativo para rescatar la camioneta sin duplicar el daño ambiental

Las autoridades sanjuaninas buscan la forma de retirar el vehículo sin generar nuevos surcos en el suelo arcilloso.

El efecto "jabón" de la arcilla y el fracaso de las maniobras iniciales

La combinación de agua acumulada sobre el lecho de arcilla genera un fenómeno físico donde el terreno actúa literalmente como una superficie lubricada que anula la tracción de los neumáticos. De acuerdo con las reconstrucciones del hecho, el conductor intentó cruzar la pampa por la franja central hasta que el rodado perdió adherencia.

La situación se agravó drásticamente cuando el automovilista intentó retroceder, provocando que las ruedas patinaran, ahondaran los surcos y crearan dos profundas canaletas. El impacto sobre la pampa aumentó además cuando los ocupantes bajaron una motocicleta tipo enduro que llevaba el vehículo y generaron marcas adicionales sobre la superficie.

La acumulación de agua transformó la arcilla en una superficie resbaladiza que anuló por completo la tracción del vehículo.

"Como es un lecho arcilloso, todavía no ha drenado, no se ha evaporado tampoco el agua, entonces lógicamente parece una pequeña laguna. Llegó un momento en que la camioneta no avanzó más, trató de retroceder, lo cual también empeoró la situación hasta que quedó empantanada", explicó González en declaraciones radiales.

Respecto a la recuperación del ecosistema, el referente empresarial matizó las proyecciones más alarmantes pero confirmó la gravedad del perjuicio: "Estamos hablando de años que tienen que pasar para que esto quede arreglado. No sé si un siglo, pero sí varias décadas hasta que esto se recupere".

Las alternativas para evitar que la solución sea peor que el desastre

El temor dominante entre los técnicos de la Secretaría de Estado de Ambiente y la Dirección de Patrimonio Cultural es que el ingreso de grúas o maquinaria pesada duplique la devastación sobre el suelo. Un vehículo de rescate corre el riesgo inminente de quedar enterrado en el lodo o de trazar nuevas grietas profundas al avanzar durante un kilómetro y medio. Paralelamente, el uso de helicópteros convencionales quedó prácticamente descartado por la imposibilidad de sostener y elevar desde esa distancia una masa de aproximadamente dos toneladas.

El ingreso de maquinaria pesada corre el riesgo de quedar atrapada y duplicar la devastación en el suelo arcilloso.

Frente a esta encrucijada, la propuesta técnica que cobra mayor fuerza es la implementación de un sistema de arrastre a distancia mediante un "malacate" instalado en la orilla firme. No obstante, la estrategia presenta una dificultad operativa poco común: requiere conseguir y manipular cables de acero de más de 1.500 metros de longitud. La viabilidad de este método dependerá del secado natural del terreno para que el lecho gane consistencia y la camioneta no actúe como un ancla que rompa los lingas de tracción.

Custodia de Gendarmería y la vía judicial en curso

En el lugar interviene un esquema de coordinación institucional integrado por el municipio de Calingasta, la Policía de San Juan, el Juzgado de Paz Letrado y Gendarmería Nacional. Esta última fuerza mantiene una guardia permanente en las inmediaciones del vehículo para evitar que particulares o terceros intenten maniobras de rescate no autorizadas que profundicen el impacto.

Gendarmería Nacional mantiene una custodia permanente para impedir maniobras de rescate no autorizadas alrededor del vehículo.

Mientras las autoridades ambientales evalúan los informes técnicos para autorizar el protocolo de remoción, el fuero judicial avanza en la recolección de pruebas para definir si el hecho se encuadra como una contravención o si se eleva a la escala penal. Los organismos de conservación remarcan que la zona cuenta con señalización explícita sobre la prohibición de ingreso vehicular y reiteran la necesidad de proteger un patrimonio natural cuyo equilibrio físico depende, paradójicamente, de que no se altere su superficie durante los períodos de acumulación de agua.