Quiénes eran las víctimas del tremendo accidente donde una camioneta se partió al medio

¿Cómo fue el accidente en el que la camioneta se partió al medio?

De acuerdo con las primeras diligencias realizadas por personal de la Policía de Córdoba, la Policía Caminera y Bomberos Voluntarios de Morrison, la camioneta transitaba por la traza cuando, por motivos que aún se intentan establecer, se desvió, impactó primero contra el guardarraíl y luego chocó de lleno contra un cartel de señalización informativa.

La fuerza del choque provocó la destrucción total del vehículo, que quedó dividido en dos partes sobre la ruta con restos distribuidos a lo largo de la calzada. Las pericias preliminares descartaron de manera inicial la participación de un segundo automóvil en la secuencia del accidente.

La investigación permanece abierta para determinar las causas precisas del despiste. Los peritos judiciales trabajan sobre distintas hipótesis de trabajo, entre las que se evalúan una posible mala maniobra, exceso de velocidad o una falla mecánica que haya desencadenado la pérdida de control del vehículo. Durante varias horas, el tránsito en la zona debió ser cortado de forma parcial para permitir el trabajo de los peritos y la remoción de los restos del rodado.