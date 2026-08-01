Un choque de extrema gravedad registrado sobre la autopista Córdoba-Rosario dejó como saldo tres personas fallecidas y un herido en estado de máxima gravedad. El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 515, a la altura de la localidad cordobesa de Morrison, cuando una camioneta Toyota Hilux perdió el control, colisionó contra las estructuras de contención y se partió a la mitad en el centro de la traza vial.
Quiénes eran las víctimas del tremendo accidente donde una camioneta se partió al medio
Tres personas murieron y un hombre permanece internado en estado crítico luego de que el vehículo en el que viajaban colisionara contra el guardarraíl en la autopista Córdoba-Rosario. La violencia del impacto provocó que el rodado se partiera en dos
¿Quiénes son las víctimas del trágico accidente?
Fuentes oficiales confirmaron la identidad de los tres pasajeros que perdieron la vida de forma instantánea en el lugar del accidente, luego de que los médicos del servicio de emergencias constataran los decesos al arribar a la escena:
- Fabiana Delgado (61 años): Trabajadora de la salud oriunda de la localidad bonaerense de Rojas.
- Bárbara Kan (51 años).
- Juan Ignacio Carabajal (17 años): Un adolescente que viajaba como ocupante en el vehículo.
Por su parte, el conductor del rodado fue identificado como Jorge Carabajal, de 47 años, domiciliado en Capilla del Monte. Tras el impacto, el hombre sufrió heridas de gravedad y fue derivado de urgencia al Hospital Regional de Bell Ville, donde permanece alojado en terapia intensiva con pronóstico reservado.
¿Cómo fue el accidente en el que la camioneta se partió al medio?
De acuerdo con las primeras diligencias realizadas por personal de la Policía de Córdoba, la Policía Caminera y Bomberos Voluntarios de Morrison, la camioneta transitaba por la traza cuando, por motivos que aún se intentan establecer, se desvió, impactó primero contra el guardarraíl y luego chocó de lleno contra un cartel de señalización informativa.
La fuerza del choque provocó la destrucción total del vehículo, que quedó dividido en dos partes sobre la ruta con restos distribuidos a lo largo de la calzada. Las pericias preliminares descartaron de manera inicial la participación de un segundo automóvil en la secuencia del accidente.
La investigación permanece abierta para determinar las causas precisas del despiste. Los peritos judiciales trabajan sobre distintas hipótesis de trabajo, entre las que se evalúan una posible mala maniobra, exceso de velocidad o una falla mecánica que haya desencadenado la pérdida de control del vehículo. Durante varias horas, el tránsito en la zona debió ser cortado de forma parcial para permitir el trabajo de los peritos y la remoción de los restos del rodado.
En pocas palabras
- Accidente fatal: Tres personas murieron y un hombre está grave en la autopista Córdoba-Rosario tras un choque contra un guardarraíl.
- Vehículo destrozado: Una camioneta Toyota Hilux colisionó y se partió al medio a la altura del kilómetro 515.
- Identificación de víctimas: Se confirmó la identidad de los fallecidos, mientras que el conductor permanece internado en estado crítico.