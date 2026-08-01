"Estaba boca abajo, aferrada a una mochila": el dramático testimonio de un policía que auxilió a la víctima de un brutal femicidio

Al avanzar unos metros, el agente observó que la víctima le realizaba una señal con la mano mientras se encontraba sobre el suelo. En ese instante, al iluminar la escena con una linterna, el agresor extrajo un arma de fuego y disparó directamente contra el efectivo policial. “Lo único que llegué a hacer fue tirarme cuerpo a tierra y cubrirme con el auto que estaba ahí”, recordó el agente, quien debió refugiarse junto a otro motociclista que transitaba casualmente por el lugar.

Tras la agresión armada, el atacante abandonó el vehículo de trabajo y el arma blanca en la escena del crimen y se dio a la fuga a pie en dirección a un descampado ubicado hacia el sector norte.

"De a poquito la mujer se fue yendo": los desesperados minutos para auxiliarla

Una vez que el agresor armado se alejó de la escena, el policía y el civil se acercaron de inmediato para asistir a la víctima. “Estaba boca abajo, aferrada a una mochila”, detalló el agente al describir el cuadro con el que se encontró, destacando la presencia de una profunda herida punzante en la zona del cuello y abundante sangrado alrededor.

Ante la gravedad del impacto, el efectivo intentó brindarle primeros auxilios de emergencia mientras solicitaba apoyo al 911: “Lo único que atiné fue a hacerle un tapón para contener la hemorragia. El civil que estaba conmigo me ayudaba mientras yo hablaba con el 911 y daba indicaciones”. Pese a las maniobras de contención, la masiva pérdida de sangre resultó irreversible antes de la llegada de las ambulancias: “De a poquito la mujer se fue yendo”, lamentó el uniformado.

Había una denuncia previa que no fue escuchada

Tras confirmarse el deceso, la Policía de San Juan junto con la fiscalía desplegaron un operativo de búsqueda urgente. El sospechoso fue localizado horas más tarde en una vivienda de la Villa Obrera, en el departamento de Chimbas. Al momento del ingreso de las fuerzas de seguridad, el hombre intentaba autolesionarse, por lo que requirió asistencia médica inmediata. Durante su traslado, vecinos del barrio intentaron lincharlo al reconocerlo como el prófugo buscado.

Las actuaciones judiciales confirmaron que Gemma y el imputado tenían un hijo menor de edad en común. Además, la causa puso al descubierto una grave falla en la red de prevención: la víctima había presentado una denuncia por violencia de género contra su ex pareja el pasado 1 de julio de 2026 —exactamente 29 días antes del crimen— en la Unidad Fiscal de Investigaciones CAVIG, donde solicitó medidas de protección que no se materializaron. El caso quedó caratulado formalmente como femicidio bajo la instrucción del fiscal Nicolás Schiattino y la supervisión del fiscal Iván Grassi.