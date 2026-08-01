Un estremecedor femicidio conmovió a la provincia de San Juan durante la mañana del jueves. Gemma Giselle Álvarez fue perseguida, emboscada y asesinada a puñaladas en plena vía pública por su ex pareja mientras se dirigía a su trabajo en motocicleta.
"Estaba boca abajo, aferrada a una mochila": el dramático testimonio de un policía que auxilió a la víctima de un brutal femicidio
Gemma Giselle Álvarez fue emboscada en la zona de la Costanera de San Juan por su ex pareja, quien la acorraló con su auto y la atacó a puñaladas. Un efectivo presenció el hecho, sufrió el ataque a tiros del agresor e intentó salvarle a la víctima
El agresor utilizó el automóvil con el que se desempeñaba como chofer de aplicación para acorralarla, provocar su caída sobre el asfalto y atacarla con un objeto cortopunzante. Sin embargo, el expediente sumó un relato estremecedor: el del efectivo policial que presenció el ataque, intentó disuadir al agresor y auxilió a la víctima en sus últimos minutos de vida.
"Pensé que era un choque común": la secuencia del ataque y la balacera
El hecho se desencadenó en las inmediaciones de una planta eléctrica, sobre la zona de la Costanera. Un agente policial que prestaba servicio en una planta transformadora cercana advirtió el siniestro en un primer momento sin imaginar la gravedad del cuadro. “Pensé que era un choque común. Vi la moto siniestrada con el auto, pasé despacio y observé que no había nadie en ninguno de los vehículos. Nunca pensé que lo que había pasado era esto”, relató el uniformado a la prensa local.
Al avanzar unos metros, el agente observó que la víctima le realizaba una señal con la mano mientras se encontraba sobre el suelo. En ese instante, al iluminar la escena con una linterna, el agresor extrajo un arma de fuego y disparó directamente contra el efectivo policial. “Lo único que llegué a hacer fue tirarme cuerpo a tierra y cubrirme con el auto que estaba ahí”, recordó el agente, quien debió refugiarse junto a otro motociclista que transitaba casualmente por el lugar.
Tras la agresión armada, el atacante abandonó el vehículo de trabajo y el arma blanca en la escena del crimen y se dio a la fuga a pie en dirección a un descampado ubicado hacia el sector norte.
"De a poquito la mujer se fue yendo": los desesperados minutos para auxiliarla
Una vez que el agresor armado se alejó de la escena, el policía y el civil se acercaron de inmediato para asistir a la víctima. “Estaba boca abajo, aferrada a una mochila”, detalló el agente al describir el cuadro con el que se encontró, destacando la presencia de una profunda herida punzante en la zona del cuello y abundante sangrado alrededor.
Ante la gravedad del impacto, el efectivo intentó brindarle primeros auxilios de emergencia mientras solicitaba apoyo al 911: “Lo único que atiné fue a hacerle un tapón para contener la hemorragia. El civil que estaba conmigo me ayudaba mientras yo hablaba con el 911 y daba indicaciones”. Pese a las maniobras de contención, la masiva pérdida de sangre resultó irreversible antes de la llegada de las ambulancias: “De a poquito la mujer se fue yendo”, lamentó el uniformado.
Había una denuncia previa que no fue escuchada
Tras confirmarse el deceso, la Policía de San Juan junto con la fiscalía desplegaron un operativo de búsqueda urgente. El sospechoso fue localizado horas más tarde en una vivienda de la Villa Obrera, en el departamento de Chimbas. Al momento del ingreso de las fuerzas de seguridad, el hombre intentaba autolesionarse, por lo que requirió asistencia médica inmediata. Durante su traslado, vecinos del barrio intentaron lincharlo al reconocerlo como el prófugo buscado.
Las actuaciones judiciales confirmaron que Gemma y el imputado tenían un hijo menor de edad en común. Además, la causa puso al descubierto una grave falla en la red de prevención: la víctima había presentado una denuncia por violencia de género contra su ex pareja el pasado 1 de julio de 2026 —exactamente 29 días antes del crimen— en la Unidad Fiscal de Investigaciones CAVIG, donde solicitó medidas de protección que no se materializaron. El caso quedó caratulado formalmente como femicidio bajo la instrucción del fiscal Nicolás Schiattino y la supervisión del fiscal Iván Grassi.
En pocas palabras
- Femicidio en San Juan: Gemma Giselle Álvarez fue asesinada a puñaladas por su ex pareja tras ser emboscada.
- Intervención policial: Un efectivo presenció el ataque, recibió disparos del agresor e intentó asistir a la víctima.
- Denuncia previa: La víctima había realizado una denuncia por violencia de género semanas antes del crimen sin obtener medidas de protección.