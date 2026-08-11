Cinco personas fueron detenidas hoy en una serie de 18 allanamientos realizados en distintos domicilios y locales de una cadena de gimnasios de las provincias de Chaco y Corrientes, en el marco de una investigación por presunto lavado de activos.
Batería de allanamientos contra una cadena de gimnasios: creen que lavaban dinero del narcotráfico
Cinco personas fueron detenidas en los operativos que se realizaron en una reconocida cadena de gimnasios
Los allanamientos se realizaron en sucursales de la cadena de gimnasios Exen ubicadas en Resistencia, Barranqueras y Pampa del Infierno, en la provincia del Chaco, y en el Hotel Guaraní, en la ciudad de Corrientes, donde se proyectaba la instalación de otra sede.
También se allanaron domicilios particulares, concesionarios de automotores, escribanías y estudios contables vinculados con las personas y sociedades investigadas por el presunto lavado de dinero.
La investigación por lavado de dinero
La investigación se inició a partir de la información aportada por una persona que se acogió al régimen del arrepentido. Esa información vinculó a un grupo familiar con una concesionaria de automóviles y con una organización investigada en otra causa por narcotráfico, lavado de activos y tenencia ilegal de armas.
Una de las principales actividades detectadas durante la investigación fue la apertura y rápida expansión de la cadena de gimnasios Exen. El requerimiento en el que el fiscal pidió los allanamientos y detenciones señala que la estructura comercial tenía una dispersión territorial que alcanzaba a la República del Paraguay.
De acuerdo con el requerimiento fiscal, entre febrero de 2025 y julio de 2026 la cadena llegó a contar con 7 sucursales. La primera, Exen Illia, fue inaugurada en febrero de 2025. Luego se sumaron Exen Santiago, Exen Las Heras, Exen Club y Exen Barranqueras. La investigación por lavado de activos también detectó la apertura de Exen Pampa, en Pampa del Infierno, y obras de acondicionamiento para una nueva sede en el ex Hotel Guaraní, en la ciudad de Corrientes.
“Resulta económicamente inviable para un negocio de estas características justificar la apertura de 7 sucursales del gimnasio en un lapso tan acotado”, afirmó en su requerimiento de instrucción. Para el fiscal general, la velocidad de las aperturas y el volumen de dinero destinado al equipamiento y a las obras de infraestructura no guardarían relación con la capacidad económica que podía atribuirse a los emprendimientos.