Batería de allanamientos contra una cadena de gimnasios: creen que lavaban dinero del narcotráfico

Uno de los locales de la cadena de gimnasio Exen allanados. Foto: Gendarmería Nacional

La investigación por lavado de dinero

La investigación se inició a partir de la información aportada por una persona que se acogió al régimen del arrepentido. Esa información vinculó a un grupo familiar con una concesionaria de automóviles y con una organización investigada en otra causa por narcotráfico, lavado de activos y tenencia ilegal de armas.

Una de las principales actividades detectadas durante la investigación fue la apertura y rápida expansión de la cadena de gimnasios Exen. El requerimiento en el que el fiscal pidió los allanamientos y detenciones señala que la estructura comercial tenía una dispersión territorial que alcanzaba a la República del Paraguay.

De acuerdo con el requerimiento fiscal, entre febrero de 2025 y julio de 2026 la cadena llegó a contar con 7 sucursales. La primera, Exen Illia, fue inaugurada en febrero de 2025. Luego se sumaron Exen Santiago, Exen Las Heras, Exen Club y Exen Barranqueras. La investigación por lavado de activos también detectó la apertura de Exen Pampa, en Pampa del Infierno, y obras de acondicionamiento para una nueva sede en el ex Hotel Guaraní, en la ciudad de Corrientes.

“Resulta económicamente inviable para un negocio de estas características justificar la apertura de 7 sucursales del gimnasio en un lapso tan acotado”, afirmó en su requerimiento de instrucción. Para el fiscal general, la velocidad de las aperturas y el volumen de dinero destinado al equipamiento y a las obras de infraestructura no guardarían relación con la capacidad económica que podía atribuirse a los emprendimientos.