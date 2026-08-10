Un conductor fue detectado en la autopista Riccheri, provincia de Buenos Aires, con alcoholemia positiva y una licencia de conducir falsa, por lo que ahora afronta una infracción superior a los $4,4 millones y se expone a una causa penal que no tenía en sus plantes
Le dio positivo el test de alcoholemia, pero la policía le encontró algo más grave en el mismo control
El hombre dio alcoholemia positiva al registrar 1,34 gramos en sangre en un control. La policía se asombró con lo que le encontró después
La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) detectó a un conductor que circulaba con una licencia de conducir trucho durante un operativo de control realizado en el peaje Agüero, sobre la autopista Riccheri. Además, el test de alcoholemia arrojó resultado de positivo, con 1.34 g/l de alcohol en sangre.
Carnet de conducir trucho tras la alcoholemia
El hallazgo del carnet de conducir trucho ocurrió luego del test positivo de alcoholemia, cuando los agentes advirtieron irregularidades en la Licencia Nacional de Conducir que presentó el hombre de 33 años.
Según indica el escrito, el documento exhibía diferencias en su impresión y carecía de las medidas de seguridad visibles bajo luz ultravioleta. De este modo, se realizó la consulta al Sistema Nacional de Licencias, que confirmó que el conductor no contaba con una licencia de conducir habilitante vigente y, al ser consultado, reconoció que el documento era falso.
Como consecuencia, se labró un acta de infracción por la que corresponde una multa superior a los $4,4 millones, se retuvo el auto y se dio intervención a la Justicia por el presunto delito de falsificación de documento público, un hecho previsto en el Código Penal.
Nuevo sistema para detectar si un carnet de conducir es trucho
La detección de la licencia de conducir trucha se logró con la utilización del Sistema Nacional de Licencias de Conducir (SINALIC), que permite “comprobar en tiempo real si el conductor está habilitado y si los datos coinciden con el documento presentado”.
Además, la licencia de conducir física cuenta con distintas medidas de seguridad, entre ellas un tinte UV visible bajo luz ultravioleta, un número de insumo único y un código de seguridad individual, elementos que permiten identificar rápidamente si el documento está adulterado.
En pocas palabras
- Detenido por alcoholemia: Un conductor fue interceptado en la autopista Riccheri con 1.34 g/l de alcohol en sangre.
- Licencia falsa: Además del positivo en alcoholemia, se detectó que su licencia de conducir era apócrifa.
- Consecuencias: El conductor enfrenta una multa millonaria y una causa penal por falsificación de documento público.