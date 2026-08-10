Le dio positivo el test de alcoholemia, pero la policía le encontró algo más grave en el mismo control

Según indica el escrito, el documento exhibía diferencias en su impresión y carecía de las medidas de seguridad visibles bajo luz ultravioleta. De este modo, se realizó la consulta al Sistema Nacional de Licencias, que confirmó que el conductor no contaba con una licencia de conducir habilitante vigente y, al ser consultado, reconoció que el documento era falso.

Como consecuencia, se labró un acta de infracción por la que corresponde una multa superior a los $4,4 millones, se retuvo el auto y se dio intervención a la Justicia por el presunto delito de falsificación de documento público, un hecho previsto en el Código Penal.

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Nuevo sistema para detectar si un carnet de conducir es trucho

La detección de la licencia de conducir trucha se logró con la utilización del Sistema Nacional de Licencias de Conducir (SINALIC), que permite “comprobar en tiempo real si el conductor está habilitado y si los datos coinciden con el documento presentado”.

Además, la licencia de conducir física cuenta con distintas medidas de seguridad, entre ellas un tinte UV visible bajo luz ultravioleta, un número de insumo único y un código de seguridad individual, elementos que permiten identificar rápidamente si el documento está adulterado.