Pocas veces las personas se logran representar las consecuencias que podría tener su accionar en las redes sociales. Claro ejemplo de esto fue un motociclista que ahora no podrá manejar más prácticamente de por vida, luego de subir videos realizando maniobras stunt en Buenos Aires.
Los videos stunt que complicaron a un motociclista que ahora no podrá manejar hasta 2099
Se analizó el material publicado por el propio motociclista en sus redes sociales y se dispuso la suspensión preventiva de su licenci
El motociclista fue inhabilitado para conducir hasta el año 2099 en la provincia de Buenos Aires acusado de realizar maniobras peligrosas en calles o rutas, lo que quedó en evidencia con sus propias publicaciones que realizaba en sus cuentas de redes sociales.
La medida fue adoptada por las autoridades bonaerense al descubrir los videos que el propios sujeto publicaba en sus redes sociales manejando de manera temeraria en rutas y autopistas, entre los vehículos que transitaban por esos lugares.
La dura sanción contra el motociclista stunt
El Ministerio de Transporte de Buenos Aires informó de forma oficial que se analizó el material publicado por el propio conductor de la moto y la mediado adoptada fue disponer la suspensión preventiva de su licencia de conducir hasta el año 2099, es decir, prácticamente de por vida.
En los archivos que llegaron a manos de las autoridades en los últimos días se lo veía al motociclista zigzaguear entre vehículos, circular en una sola rueda y hasta se paraba mientras avanzaba por calles y rutas transitadas por otros vehículos. Cualquier mínimo error podría haber sido fatal, no sólo para él sino también para los otros conductores de los vehículos.
Las autoridades de la provincia de Buenos Aires señalaron que el motociclista no sólo grababa sino que también compartía dichas conductas en sus redes sociales, exponiendo como diversión acciones que ponen en riesgo su vida y la de quienes circulan alrededor.
“Conducir implica hacerse responsable de cada decisión y de quienes comparten la vía pública”, manifestaron desde la cartera de Transporte de Buenos Aires.
En pocas palabras
- Motociclista sancionado: un conductor fue inhabilitado hasta 2099 por publicar videos de maniobras peligrosas en Buenos Aires.
- Evidencia en redes: las propias publicaciones del motociclista en redes sociales sirvieron como prueba para la suspensión de su licencia.
- Consecuencias graves: la medida busca disuadir conductas temerarias que ponen en riesgo la vida propia y la de terceros en la vía pública.