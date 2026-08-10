Los videos stunt que complicaron a un motociclista que ahora no podrá manejar hasta 2099

HASTA 2099 SIN MANEJAR



La Provincia suspendió la licencia de un motociclista que se grababa haciendo maniobras temerarias en calles y rutas y luego las difundía en redes sociales.



Entre las acrobacias registradas, circulaba sobre una rueda, zigzagueaba entre vehículos… pic.twitter.com/bpQHbjQAUc — Infocielo (@infocielo) August 8, 2026

La dura sanción contra el motociclista stunt

El Ministerio de Transporte de Buenos Aires informó de forma oficial que se analizó el material publicado por el propio conductor de la moto y la mediado adoptada fue disponer la suspensión preventiva de su licencia de conducir hasta el año 2099, es decir, prácticamente de por vida.

En los archivos que llegaron a manos de las autoridades en los últimos días se lo veía al motociclista zigzaguear entre vehículos, circular en una sola rueda y hasta se paraba mientras avanzaba por calles y rutas transitadas por otros vehículos. Cualquier mínimo error podría haber sido fatal, no sólo para él sino también para los otros conductores de los vehículos.

Las autoridades de la provincia de Buenos Aires señalaron que el motociclista no sólo grababa sino que también compartía dichas conductas en sus redes sociales, exponiendo como diversión acciones que ponen en riesgo su vida y la de quienes circulan alrededor.

“Conducir implica hacerse responsable de cada decisión y de quienes comparten la vía pública”, manifestaron desde la cartera de Transporte de Buenos Aires.