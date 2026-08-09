Un choque de tránsito registrado durante la mañana de este domingo en Junín dejó como resultado a un adulto mayor con lesiones. El hecho tuvo lugar alrededor de las 11.40 en la intersección de calles Corvalán y Ortega Orfila, bajo la jurisdicción de la Policía Vial y la Subcomisaría de La Colonia.
Un motociclista de 85 años resultó herido tras chocar contra un auto en Junín
Un motociclista de 85 años fue asistido tras un choque en Junín. Circulaba por la ciclovía en contramano e intentó cruzar la calle Corvalán.
La maniobra sobre la ciclovía y la intervención de los servicios de emergencia
De acuerdo con las primeras pericias realizadas en el lugar, un automóvil Renault circulaba por calle Corvalán con dirección de sur a norte. Al aproximarse a unos 30 metros del cruce con Orfila, el conductor del auto advirtió la presencia de una motocicleta que se desplazaba por la ciclovía situada sobre el margen este, transitando en sentido contrario al flujo vehicular.
Por motivos que los peritos intentan establecer, el motociclista de 85 años intentó atravesar la calzada de forma imprevista y fue embestido por el vehículo. Tras el impacto, el anciano debió recibir asistencia inmediata por parte de médicos del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), quedando su diagnóstico definitivo a la espera de estudios complementarios en el centro asistencial.
En tanto, el conductor del automóvil resultó completamente ileso. Las autoridades le realizaron el test de alcoholemia de rigor, el cual arrojó un resultado de 0,00 gramos de alcohol por litro de sangre. En la escena trabajaron efectivos de la Subcomisaría La Colonia, la Policía Vial y peritos de la Policía Científica para determinar las responsabilidades del hecho.
En pocas palabras
- Motociclista herido: un hombre de 85 años sufrió lesiones tras un choque en Junín.
- Maniobra imprudente: el conductor circulaba en contramano por la ciclovía e intentó cruzar una calle.
- Asistencia médica: el adulto mayor fue atendido por el Servicio de Emergencias Coordinado.