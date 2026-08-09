Un motociclista de 85 años resultó herido tras chocar contra un auto en Junín

Un motociclista de 85 años resultó herido tras chocar contra un auto en una esquina de Junín

La maniobra sobre la ciclovía y la intervención de los servicios de emergencia

De acuerdo con las primeras pericias realizadas en el lugar, un automóvil Renault circulaba por calle Corvalán con dirección de sur a norte. Al aproximarse a unos 30 metros del cruce con Orfila, el conductor del auto advirtió la presencia de una motocicleta que se desplazaba por la ciclovía situada sobre el margen este, transitando en sentido contrario al flujo vehicular.

La pericia inicial indicó que el motociclista de 85 años transitaba en sentido contrario por el margen este.

Por motivos que los peritos intentan establecer, el motociclista de 85 años intentó atravesar la calzada de forma imprevista y fue embestido por el vehículo. Tras el impacto, el anciano debió recibir asistencia inmediata por parte de médicos del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), quedando su diagnóstico definitivo a la espera de estudios complementarios en el centro asistencial.