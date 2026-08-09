En raid policial en Guaymallén recuperaron un auto robado, hallaron un arma y cayeron 4 delincuentes

Tres procedimientos policiales en Guaymallén permitieron secuestrar un revólver, un vehículo y aprehender a cuatro sospechosos. Foto: Ministerio de Seguridad

Intento de asalto, rastreo por GPS y aprehensión de delincuentes

El primer hecho ocurrió en calles San Jorge y San Lorenzo, donde los efectivos interceptaron a dos jóvenes de 19 y 21 años acusados de intentar asaltar a un menor en la vía pública; en una acequia cercana, la Policía halló un revólver calibre 22 largo.

La Policía secuestró un revólver calibre 22 largo hallado en una acequia durante el rastrillaje. Foto: Ministerio de Seguridad

En un segundo procedimiento, gracias a la señal del GPS, la fuerza localizó en calles Cangallo y Estrada un Fiat Cronos que había sido sustraído horas antes de un concesionario de Godoy Cruz. Finalmente, en Sarmiento y Virgen de las Nieves, fueron capturados dos adolescentes de 15 y 16 años vinculados a robos de celulares en la zona del Shopping.