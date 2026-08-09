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En raid policial en Guaymallén recuperaron un auto robado, hallaron un arma y cayeron 4 delincuentes

Patrullajes preventivos en Guaymallén permitieron recuperar un Fiat Cronos sustraído de una concesionaria, secuestrar un arma y detener a cuatro personas

Renata Manuchi
Por Renata Manuchi [email protected]
Encontraron por GPS un auto robado en una concesionaria y cayó una banda en Guaymallén.

Encontraron por GPS un auto robado en una concesionaria y cayó una banda en Guaymallén.

Una serie de patrullajes preventivos realizados por la Jefatura Departamental Guaymallén culminó con el secuestro de un arma de fuego, la recuperación de un automóvil robado en una concesionaria y la detención de cuatro personas, entre ellas dos menores de edad. Todas las intervenciones se desencadenaron a partir de alertas ingresadas al 911 y tareas de rastreo operativo en puntos estratégicos del municipio.

Tres procedimientos policiales en Guaymall&eacute;n permitieron secuestrar un rev&oacute;lver, un veh&iacute;culo y aprehender a cuatro sospechosos.

Tres procedimientos policiales en Guaymallén permitieron secuestrar un revólver, un vehículo y aprehender a cuatro sospechosos.

Intento de asalto, rastreo por GPS y aprehensión de delincuentes

El primer hecho ocurrió en calles San Jorge y San Lorenzo, donde los efectivos interceptaron a dos jóvenes de 19 y 21 años acusados de intentar asaltar a un menor en la vía pública; en una acequia cercana, la Policía halló un revólver calibre 22 largo.

La Polic&iacute;a secuestr&oacute; un rev&oacute;lver calibre 22 largo hallado en una acequia durante el rastrillaje.

La Policía secuestró un revólver calibre 22 largo hallado en una acequia durante el rastrillaje.

En un segundo procedimiento, gracias a la señal del GPS, la fuerza localizó en calles Cangallo y Estrada un Fiat Cronos que había sido sustraído horas antes de un concesionario de Godoy Cruz. Finalmente, en Sarmiento y Virgen de las Nieves, fueron capturados dos adolescentes de 15 y 16 años vinculados a robos de celulares en la zona del Shopping.

FUENTE: Prensa Mendoza

En pocas palabras

  • Operativo policial: recuperaron un auto robado, hallaron un arma y detuvieron a cuatro personas, dos de ellas menores.
  • Hechos destacados: se interceptó a dos jóvenes con un arma y se localizó un Fiat Cronos robado mediante GPS.
  • Otras aprehensiones: dos adolescentes fueron capturados por robos de celulares cerca de un centro comercial.
Resumen generado por Thinkindot AI

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