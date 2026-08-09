Una serie de patrullajes preventivos realizados por la Jefatura Departamental Guaymallén culminó con el secuestro de un arma de fuego, la recuperación de un automóvil robado en una concesionaria y la detención de cuatro personas, entre ellas dos menores de edad. Todas las intervenciones se desencadenaron a partir de alertas ingresadas al 911 y tareas de rastreo operativo en puntos estratégicos del municipio.
En raid policial en Guaymallén recuperaron un auto robado, hallaron un arma y cayeron 4 delincuentes
Patrullajes preventivos en Guaymallén permitieron recuperar un Fiat Cronos sustraído de una concesionaria, secuestrar un arma y detener a cuatro personas
Intento de asalto, rastreo por GPS y aprehensión de delincuentes
El primer hecho ocurrió en calles San Jorge y San Lorenzo, donde los efectivos interceptaron a dos jóvenes de 19 y 21 años acusados de intentar asaltar a un menor en la vía pública; en una acequia cercana, la Policía halló un revólver calibre 22 largo.
En un segundo procedimiento, gracias a la señal del GPS, la fuerza localizó en calles Cangallo y Estrada un Fiat Cronos que había sido sustraído horas antes de un concesionario de Godoy Cruz. Finalmente, en Sarmiento y Virgen de las Nieves, fueron capturados dos adolescentes de 15 y 16 años vinculados a robos de celulares en la zona del Shopping.
En pocas palabras
- Operativo policial: recuperaron un auto robado, hallaron un arma y detuvieron a cuatro personas, dos de ellas menores.
- Hechos destacados: se interceptó a dos jóvenes con un arma y se localizó un Fiat Cronos robado mediante GPS.
- Otras aprehensiones: dos adolescentes fueron capturados por robos de celulares cerca de un centro comercial.