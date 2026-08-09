Un patrullaje preventivo de la Unidad de Ciclistas de Acción Rápida (UCAR) permitió recuperar una motocicleta con pedido de secuestro por robo armado y aprehender a un joven de 18 años. El hecho se registró a las 18.25 del sábado en la intersección de las calles Ituzaingó y Alvear, en Luján de Cuyo, bajo la jurisdicción de la Subcomisaría Lorenz.
La Policía recuperó una moto robada en Luján de Cuyo y detuvo al delincuente con balas encima
Un joven de 24 años reconoció su moto robada en la vía pública, alertó a la Policía de Mendoza y permitió la detención de un sospechoso de 18 años
La denuncia de la víctima y el secuestro de la moto
El operativo se inició cuando un joven de 24 años se acercó a los efectivos en la vía pública para denunciar que días atrás le habían sustraído su Honda Wave mediante amenazas con un arma de fuego. La víctima alertó a los uniformados que acababa de divisar su rodado en las inmediaciones del barrio Los Alerces, lo que motivó el inmediato desplazamiento de las patrullas hacia la zona indicada.
Al llegar al lugar, los policías interceptaron al sospechoso con la motocicleta robada. Durante la requisa palmaria, se hallaron entre sus prendas dos cartuchos calibre .22. Por orden de la Oficina Fiscal de Luján y la ayudante fiscal en turno, el joven quedó aprehendido y se dispuso la incautación de la Honda Wave, un teléfono celular y las municiones para la ampliación de la causa.
En pocas palabras
- Policía recuperó moto robada en Luján de Cuyo tras el aviso de la víctima, que reconoció su rodado.
- Se detuvo a un joven de 18 años en posesión de la moto sustraída y se secuestraron dos cartuchos calibre .22.
- El operativo se inició tras la denuncia de un hombre de 24 años, a quien le habían robado el rodado mediante amenazas.