La Policía recuperó una moto robada en Luján de Cuyo y detuvo al delincuente con balas encima

Bicipolicías de la UCAR recuperaron el rodado y detuvieron al joven de 18 años en la intersección de Ituzaingó y Alvear.

La denuncia de la víctima y el secuestro de la moto

El operativo se inició cuando un joven de 24 años se acercó a los efectivos en la vía pública para denunciar que días atrás le habían sustraído su Honda Wave mediante amenazas con un arma de fuego. La víctima alertó a los uniformados que acababa de divisar su rodado en las inmediaciones del barrio Los Alerces, lo que motivó el inmediato desplazamiento de las patrullas hacia la zona indicada.

La víctima de 24 años reconoció su Honda Wave en el barrio Los Alerces y alertó a las patrullas policiales.

Al llegar al lugar, los policías interceptaron al sospechoso con la motocicleta robada. Durante la requisa palmaria, se hallaron entre sus prendas dos cartuchos calibre .22. Por orden de la Oficina Fiscal de Luján y la ayudante fiscal en turno, el joven quedó aprehendido y se dispuso la incautación de la Honda Wave, un teléfono celular y las municiones para la ampliación de la causa.