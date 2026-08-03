Revolución pickup en Mendoza: Grupo SurMotors presentó la esperada Kia Tasman en Sobremonte

El pasado sábado 1 de agosto, Mendoza fue testigo de un hito en la industria automotriz regional. Grupo SurMotors realizó el lanzamiento oficial de la nueva Kia Tasman en Sobremonte Market, Luján de Cuyo. El evento permitió al público mendocino conocer de cerca la primera pickup de la marca coreana, diseñada para competir en las grandes ligas del segmento mediano.
Durante la jornada, los asistentes no solo exploraron el diseño disruptivo del vehículo, sino que también realizaron pruebas de manejo, comprobando de primera mano el equilibrio entre confort y robustez que define a este modelo.
Potencia y capacidad: el debut de Kia en el segmento de las medianas
La Kia Tasman ingresa al mercado con una propuesta versátil que combina el trabajo pesado con la vida urbana. Entre sus atributos mecánicos más destacados aparecen:
- Motorizaciones: opciones nafta y diésel que alcanzan hasta 277 HP.
- Tracción: sistema 4x4 preparado para cualquier desafío.
- Capacidad de carga: hasta 1.068 kilogramos, ideal para el agro y la industria local.
Interior premium: tecnología de última generación en el habitáculo
Lejos de ser solo una herramienta de trabajo, la Tasman ofrece una experiencia a bordo de nivel superior. El sello distintivo de Kia se refleja en su pantalla panorámica triple de 30 pulgadas, conectividad inalámbrica total y un paquete de asistencias inteligentes a la conducción que garantizan seguridad y confort en cada kilómetro.
Desempeño Off-Road y el exclusivo modo X-TREK
Para los amantes de la aventura en los caminos de Mendoza, la versión X-PRO de la Tasman eleva la vara. Este modelo incorpora:
- Modo X-TREK: optimización automática para terrenos complejos.
- Capacidad de vadeo: hasta 800 milímetros.
- Despeje del suelo: 252 milímetros para sortear cualquier obstáculo.
Exclusividad para el mercado mendocino
Un dato clave para los interesados es que, en esta etapa inicial de lanzamiento, la disponibilidad de unidades será limitada, posicionando a la Kia Tasman como una opción exclusiva dentro de la provincia.
¿Querés conocerla? La nueva Kia Tasman ya se encuentra en el concesionario oficial Kia SurMotors, en Avenida San Martín 570, Ciudad. Allí podrás recibir asesoramiento personalizado y coordinar tu propio test drive. Para consultas directas, podés comunicarte vía WhatsApp al +54 9 2616 60-0725.
En pocas palabras
- Lanzamiento Kia Tasman: Grupo SurMotors presentó la primera pickup global de Kia en Luján de Cuyo.
- Prestaciones destacadas: incluye motor de hasta 277 HP, tracción 4x4 y 1.068 kg de carga.
- Tecnología y confort: cuenta con pantalla panorámica, conectividad total y asistencias a la conducción.