Revolución pickup en Mendoza: Grupo SurMotors presentó la esperada Kia Tasman en Sobremonte

Motorizaciones: opciones nafta y diésel que alcanzan hasta 277 HP .

opciones nafta y diésel que alcanzan hasta . Tracción: sistema 4x4 preparado para cualquier desafío.

sistema 4x4 preparado para cualquier desafío. Capacidad de carga: hasta 1.068 kilogramos, ideal para el agro y la industria local.

Interior premium: tecnología de última generación en el habitáculo

Lejos de ser solo una herramienta de trabajo, la Tasman ofrece una experiencia a bordo de nivel superior. El sello distintivo de Kia se refleja en su pantalla panorámica triple de 30 pulgadas, conectividad inalámbrica total y un paquete de asistencias inteligentes a la conducción que garantizan seguridad y confort en cada kilómetro.

Desempeño Off-Road y el exclusivo modo X-TREK

Para los amantes de la aventura en los caminos de Mendoza, la versión X-PRO de la Tasman eleva la vara. Este modelo incorpora:

Modo X-TREK: optimización automática para terrenos complejos.

optimización automática para terrenos complejos. Capacidad de vadeo: hasta 800 milímetros.

hasta 800 milímetros. Despeje del suelo: 252 milímetros para sortear cualquier obstáculo.

Exclusividad para el mercado mendocino

Un dato clave para los interesados es que, en esta etapa inicial de lanzamiento, la disponibilidad de unidades será limitada, posicionando a la Kia Tasman como una opción exclusiva dentro de la provincia.

¿Querés conocerla? La nueva Kia Tasman ya se encuentra en el concesionario oficial Kia SurMotors, en Avenida San Martín 570, Ciudad. Allí podrás recibir asesoramiento personalizado y coordinar tu propio test drive. Para consultas directas, podés comunicarte vía WhatsApp al +54 9 2616 60-0725.