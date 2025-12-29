Inicio empresas Marca
Jetour llegó a Mendoza: el Grupo SurMotors suma una nueva marca

La marca Jetour llegó a Mendoza de la mano del Grupo SurMotors con la apertura de su nuevo concesionario oficial, ofreciendo diseño, tecnología y confort

Por UNO
El Grupo SurMotors abrió su nuevo concesionario oficial JETOUR en Mendoza, incorporando una marca que se destaca por su propuesta de diseño, tecnología y confort dentro del mercado automotriz.

Se encuentra ubicado en Carril Rodríguez Peña 1982, Maipú, Mendoza. Un espacio diseñado para que los clientes puedan conocer las distintas unidades disponibles y vivir la experiencia JETOUR de primera mano.

La marca da asesoramiento

Quienes deseen recibir asesoramiento personalizado pueden comunicarse con el equipo comercial +54 9 2617 56-3694.

