Jetour llegó a Mendoza: el Grupo SurMotors suma una nueva marca

SURMOTORS_Jetour_1 El Grupo SurMotors abrió su nuevo concesionario oficial JETOUR en Mendoza.

Se encuentra ubicado en Carril Rodríguez Peña 1982, Maipú, Mendoza. Un espacio diseñado para que los clientes puedan conocer las distintas unidades disponibles y vivir la experiencia JETOUR de primera mano.

La marca da asesoramiento

Quienes deseen recibir asesoramiento personalizado pueden comunicarse con el equipo comercial +54 9 2617 56-3694.