Jetour llegó a Mendoza: el Grupo SurMotors suma una nueva marca

El Grupo SurMotors abrió su nuevo concesionario oficial JETOUR en Mendoza, incorporando una marca que se destaca por su propuesta de diseño, tecnología y confort dentro del mercado automotriz.
Se encuentra ubicado en Carril Rodríguez Peña 1982, Maipú, Mendoza. Un espacio diseñado para que los clientes puedan conocer las distintas unidades disponibles y vivir la experiencia JETOUR de primera mano.
La marca da asesoramiento
Quienes deseen recibir asesoramiento personalizado pueden comunicarse con el equipo comercial +54 9 2617 56-3694.