Una jornada de paseo terminó en tragedia en el sur de Paraguay, donde tres ciudadanas argentinas, entre ellas una menor de edad, fallecieron ahogadas luego de que la embarcación en la que viajaban provocara un naufragio en el río Paraná, a la altura del departamento de Ñeembucú.
Tragedia en el agua: paseaban en lancha y tres personas se terminaron ahogando
El lamentable episodio dejó como saldo a tres personas ahogadas y una desaparecida. La tragedia sucedió en el río Paraná, en el sur de Paraguay
Las víctimas fueron identificadas como Sandra Elizabeth Maidana Careaga, Luz Rocío Maidana Careaga y la menor Nahiara Ailin Maidana Alfaro.
De acuerdo con las primeras informaciones por las autoridades de Paraguay, la tragedia ocurrió cerca de la medianoche del sábado, cuando el grupo regresaba hacia Argentina tras pasar el día en una isla turística cerca de la localidad de Cerrito.
En cuanto a la investigación, el comisario local, Damiano Cano, informó que el mal clima —fuertes lluvias y ráfagas de viento— junto con el uso de una embarcación "no apta" para las corrientes del río Paraná, habrían provocado el vuelco.
En tanto, dos menores (de 11 y 16 años) lograron ser rescatados con vida por pescadores de la zona. Sin embargo, las autoridades de Paraguay continúan con un intenso operativo para dar con un hombre que aún permanece desaparecido.
Tragedia en el río Paraná: quiénes eran las víctimas del naufragio
- Sandra Elizabeth Maidana Careaga: se trata de una de las personas mayores de edad que murió en el río. Su nombre aparece entre las identificadas por las fuentes policiales y la prensa local.
- Luz Rocío Maidana Careaga: es una familiar de Sandra, también mayor de edad y víctima del naufragio.
- Nahiara Ailin Maidana Alfaro: es la más joven de las víctimas, menor de 18 años.