Tragedia en el agua: paseaban en lancha y tres personas se terminaron ahogando

En cuanto a la investigación, el comisario local, Damiano Cano, informó que el mal clima —fuertes lluvias y ráfagas de viento— junto con el uso de una embarcación "no apta" para las corrientes del río Paraná, habrían provocado el vuelco.

En tanto, dos menores (de 11 y 16 años) lograron ser rescatados con vida por pescadores de la zona. Sin embargo, las autoridades de Paraguay continúan con un intenso operativo para dar con un hombre que aún permanece desaparecido.

tragedia-rio-parana-paraguay

Tragedia en el río Paraná: quiénes eran las víctimas del naufragio

Sandra Elizabeth Maidana Careaga: se trata de una de las personas mayores de edad que murió en el río. Su nombre aparece entre las identificadas por las fuentes policiales y la prensa local.

Luz Rocío Maidana Careaga: es una familiar de Sandra, también mayor de edad y víctima del naufragio.

Nahiara Ailin Maidana Alfaro: es la más joven de las víctimas, menor de 18 años.