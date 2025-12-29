Un incendio afectó parte de una fábrica de productos de copetín de Maipú, donde el fuego provocó la pérdida total de dos galpones. Varias dotaciones de Bomberos Voluntarios y del Cuartel Central, más apoyo hídrico, trabajaron hasta controlar las llamas y evitaron que se propagaran a otros sectores de la empresa.
Un incendio en una fábrica de chizitos de Maipú terminó con pérdidas totales en dos galpones
El incendio fue controlado y no hubo personas heridas. Trabajaron dotaciones de Bomberos de Maipú, Godoy Cruz, Guaymallén y Cuartel Central
El fuego comenzó alrededor de las 5.15 de este viernes en una fábrica llamada Águila Águila S.R.L., ubicada en calles Jerónimo Ruiz y Julio Argentino Roca, de Coquimbito, Maipú. En el lugar había serenos, quienes llamaron al 911 para pedir auxilio por el incendio.
Los primeros en llegar al incendio fueron Bomberos Voluntarios de Maipú, y luego se sumaron dotaciones de Guaymallén, de Godoy Cruz y del Cuartel Central, además de apoyo hídrico de Luján y Maipú.
Los Bomberos trabajaron para contener las llamas y que no se propagara a otro galpón donde estaba la fábrica de papas fritas.
El incendio que afectó una fábrica de chizitos
Agustina Amor, de Bomberos Voluntarios de Maipú, indicó a Radio Nihuil que el incendio había sido controlado y que había afectado dos galpones, de los cuales uno de ellos funcionaba como fábrica, donde había maquinaria y combustibles. El otro galpón era de depósito.
La especialista indicó que las pérdidas fueron totales. En el galpón donde estaba la maquinaria colapsó la estructura, mientras que en el otro no, pero no quedó nada.
Bomberos del Cuartel Central tendrá a cargo los peritajes para determinar las causas del incendio.