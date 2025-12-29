Un incendio en una fábrica de chizitos de Maipú terminó con pérdidas totales en dos galpones

Los Bomberos trabajaron para contener las llamas y que no se propagara a otro galpón donde estaba la fábrica de papas fritas.

El incendio que afectó una fábrica de chizitos

Agustina Amor, de Bomberos Voluntarios de Maipú, indicó a Radio Nihuil que el incendio había sido controlado y que había afectado dos galpones, de los cuales uno de ellos funcionaba como fábrica, donde había maquinaria y combustibles. El otro galpón era de depósito.

incendio maipu bomberos 2 Las pérdidas fueron totales como consecuencia del incendio ocurrido en dos galpones de una fábrica de productos de copetín. Foto: Matías Pascualetti/ Radio Nihuil

La especialista indicó que las pérdidas fueron totales. En el galpón donde estaba la maquinaria colapsó la estructura, mientras que en el otro no, pero no quedó nada.

Bomberos del Cuartel Central tendrá a cargo los peritajes para determinar las causas del incendio.