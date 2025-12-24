Un incendio en Luján dejó a una mujer con graves heridas y tres viviendas dañadas

Embed - Incendio en Luján

Incendio en Luján

Cerca de las 11.15 se tomó conocimiento del incendio en Luján, en calle Cutral Co a la altura del 7.200

Fueron tres viviendas las afectadas y debieron intervenir Bomberos Voluntarios de Luján, el Cuartel Central de Bomberos, el SEC (Servicio de Emergencia Coordinado y la Policía de Mendoza.

Vecinos y familiares se quejaron frente a móviles de Canal 7 y Radio Nihuil porque entendieron que hubo demoras exageradas en la llegada tanto de bomberos como de las ambulancias.

Desde el Ministerio de Seguridad se informó que la Policía llegó al lugar a las 11.23 y el servicio del SEC dos minutos después. A las 11.39 arribaron bomberos, tanto de Luján como del Cuartel Central que iban en camino a otro incendio en Maipú, de menor intensidad y fueron derivados a Luján por la magnitud del siniestro.

Lo cierto es que tras controlar el fuego se estableció que dos viviendas sufrieron daños totales y una tercera presentó afectación parcial.

Durante el operativo, personal del SEC asistió a una mujer que presentaba quemaduras de gravedad, y fue trasladada de urgencia al hospital Lagomaggiore.