Un incendio dejó 2 muertos y pérdidas totales en una casa en El Algarrobal

Según informó el Ministerio de Seguridad, el siniestro ocurrió cerca de las 11.30 en una casa construida con palos de madera y nylon en la zona de El Algarrobal, concretamente sobre callejón Barrionuevo y General Paz.

incendio el algarrobal Bomberos trabajó en el incendio en El Algarrobal.

Los vecinos del lugar llamaron al 911 e informaron sobre el incendio. Cuando llegó personal de Bomberos de Cuarto Central y Voluntarios de Las Heras, la humilde vivienda se había derrumbado.