Dos personas perdieron la vida tras un incendio que se desató en una vivienda precaria ubicada en Las Heras durante la mañana de este miércoles.
Tragedia
Un incendio dejó 2 muertos y pérdidas totales en una casa en El Algarrobal
El trágico incendio ocurrió minutos antes del mediodía de este miércoles, según la primera información
Según informó el Ministerio de Seguridad, el siniestro ocurrió cerca de las 11.30 en una casa construida con palos de madera y nylon en la zona de El Algarrobal, concretamente sobre callejón Barrionuevo y General Paz.
Los vecinos del lugar llamaron al 911 e informaron sobre el incendio. Cuando llegó personal de Bomberos de Cuarto Central y Voluntarios de Las Heras, la humilde vivienda se había derrumbado.
Las pérdidas materiales por el incendio fueron totales. Mientras que debajo de los escombros encontraron dos personas sin vida, aunque todavía no han sido identificadas.