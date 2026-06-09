A casi dos meses del incendio en Guaymallén que destruyó el data center del edificio comunal, el municipio dejó sin efecto el regreso temporal al papel. Se restableció el uso obligatorio de la plataforma electrónica "Kiltex" y se aprobó un manual operativo de emergencia para reconstruir de forma digital todos los trámites afectados.
Guaymallén prorrogó el vencimiento de las tasas hasta septiembre a casi dos meses del incendio
El Municipio de Guaymallén recuperó la gestión digital de documentos luego del incendio que afectó su infraestructura
Además prorrogó el vencimiento de las tasas municipales hasta el 30 de septiembre. En el caso de Estructuras, se trata del 2 y 3 bimestre; de Propiedad Raíz y Derechos de Inspección del 3 y 4 bimestre.
La Municipalidad de Guaymallén oficializó la reanudación del sistema de expedientes electrónicos “Kiltex”, luego del incendio ocurrido el pasado 14 de abril en el edificio comunal. Aquel siniestro, originado aparentemente por una falla eléctrica en el tercer piso, dañó por completo el data center y las áreas vinculadas a compras y suministros, lo que obligó a las autoridades a declarar la emergencia tecnológica y volver de manera transitoria al soporte papel para no frenar la actividad del Estado.
La vuelta a la normalidad quedó formalizada mediante el Decreto Municipal 1678, publicado este martes en el Boletín Oficial de la provincia. La normativa, que lleva la firma del intendente Marcos Calvente y de la secretaria de Hacienda Alicia Zárate, deja sin efecto la excepcionalidad de los expedientes físicos y establece que, desde el pasado 21 de mayo, todas las actuaciones administrativas volvieron a tramitarse íntegramente en formato digital.
Un manual operativo para salvar la información perdida
Uno de los mayores desafíos tras el incendio fue mitigar los efectos del bache de información que quedó entre los últimos respaldos guardados en el sistema y la fecha exacta del siniestro.
Para resolverlo, la comuna aprobó un Manual Operativo de Reconstrucción de Expedientes Administrativos. Este procedimiento técnico-administrativo busca:
- Recuperar la documentación afectada por el fuego y el colapso de los servidores.
- Garantizar la continuidad jurídica y el respeto a las numeraciones originales ante los organismos de control y auditoría.
- Asegurar la integridad de los datos de los trámites que ya estaban en marcha.
Para llevar adelante esta tarea sin errores, cada secretaría comunal designará responsables específicos que se encargarán de la carga, el control y el seguimiento de toda la documentación que sea digitalizada.
Nuevas reglas: todo digital y digitalización progresiva
Con el sistema operativo nuevamente en marcha, el municipio dispuso que todo nuevo expediente deberá iniciarse obligatoriamente en soporte digital. En tanto, aquellos expedientes físicos que se abrieron de emergencia durante estos dos meses en papel serán digitalizados de forma progresiva para incorporarlos definitivamente a la plataforma virtual.
En los argumentos de la norma, el intendente Marcos Calvente remarcó que, a pesar del duro golpe que significó el incendio, la modernización de los trámites sigue siendo una prioridad absoluta para que la gestión municipal sea más rápida, transparente y fácil de usar para todos los vecinos de Guaymallén.