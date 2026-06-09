Guaymallén prorrogó el vencimiento de las tasas hasta septiembre a casi dos meses del incendio

La vuelta a la normalidad quedó formalizada mediante el Decreto Municipal 1678, publicado este martes en el Boletín Oficial de la provincia. La normativa, que lleva la firma del intendente Marcos Calvente y de la secretaria de Hacienda Alicia Zárate, deja sin efecto la excepcionalidad de los expedientes físicos y establece que, desde el pasado 21 de mayo, todas las actuaciones administrativas volvieron a tramitarse íntegramente en formato digital.

El ingreso a la Municipalidad de Guaymallén tras el incendio de la madrugada del 14 de abril El ingreso a la Municipalidad de Guaymallén tras el incendio de la madrugada del 14 de abril

Un manual operativo para salvar la información perdida

Uno de los mayores desafíos tras el incendio fue mitigar los efectos del bache de información que quedó entre los últimos respaldos guardados en el sistema y la fecha exacta del siniestro.

Para resolverlo, la comuna aprobó un Manual Operativo de Reconstrucción de Expedientes Administrativos. Este procedimiento técnico-administrativo busca:

Recuperar la documentación afectada por el fuego y el colapso de los servidores.

la documentación afectada por el fuego y el colapso de los servidores. Garantizar la continuidad jurídica y el respeto a las numeraciones originales ante los organismos de control y auditoría.

la continuidad jurídica y el respeto a las numeraciones originales ante los organismos de control y auditoría. Asegurar la integridad de los datos de los trámites que ya estaban en marcha.

Para llevar adelante esta tarea sin errores, cada secretaría comunal designará responsables específicos que se encargarán de la carga, el control y el seguimiento de toda la documentación que sea digitalizada.

El incendio afectó el tercer piso de la Municipalidad de Guaymallén en pasado 14 de abril El incendio afectó el tercer piso de la Municipalidad de Guaymallén en pasado 14 de abril

Nuevas reglas: todo digital y digitalización progresiva

Con el sistema operativo nuevamente en marcha, el municipio dispuso que todo nuevo expediente deberá iniciarse obligatoriamente en soporte digital. En tanto, aquellos expedientes físicos que se abrieron de emergencia durante estos dos meses en papel serán digitalizados de forma progresiva para incorporarlos definitivamente a la plataforma virtual.

En los argumentos de la norma, el intendente Marcos Calvente remarcó que, a pesar del duro golpe que significó el incendio, la modernización de los trámites sigue siendo una prioridad absoluta para que la gestión municipal sea más rápida, transparente y fácil de usar para todos los vecinos de Guaymallén.