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Durante la madrugada

Se incendió el tercer piso de la Municipalidad de Guaymallén y se suspendió la actividad

El incendio afectó las oficinas donde funciona el sector de compras, presupuesto, contabilidad central y almacenamiento de datos de la Municipalidad

Redacción de UNO
Por Redacción de UNO [email protected]
Las actividades en el edificio de la comuna se suspendieron tras el incendio.

Las actividades en el edificio de la comuna se suspendieron tras el incendio.

Foto: Matías Pascualetti/ Radio Nihuil

Un incendio afectó gran parte del edificio de la Municipalidad de Guaymallén durante los primeros minutos de este martes. El fuego obligó a las autoridades a suspender las actividades en la comuna y las pérdidas fueron importantes, según los primeros reportes.

Las llamas se detectaron cerca de la 1.30 en el edificio ubicado en calles Libertad y Silvano Rodríguez, en Villa Nueva. Según reportaron los primeros llamados al 911 y luego confirmó personal policial, el incendio se desató en le tercer piso de la Municipalidad de Guaymallén.

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El incendio afectó el tercer piso de la Municipalidad de Guaymallén.

El incendio afectó el tercer piso de la Municipalidad de Guaymallén.

Personal de Bomberos de Cuartel Central, Voluntarios de Guaymallén y Defensa Civil intervino en el lugar y en cuestión de minutos el incendio fue apagado y sofocado. Luego se realizaron las tareas de enfriamiento y ventilación del lugar.

Según manifestó personal de seguridad que custodiaba el edificio, se encontraban en la planta baja cuando escucharon ruidos en el tercer piso y detectaron el incendio. Afortunadamente, no hubo heridos. En las oficinas afectadas por el fuego funcionan el sector de compras, presupuesto, contabilidad central, patrimonio y data center de la comuna.

La Oficina Fiscal 9 comenzó a investigar los motivos que generaron el incendio por lo que se analizarán los videos de las cámaras de seguridad del lugar, así como la pericia que realizará personal de Bomberos.

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