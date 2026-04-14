Se incendió el tercer piso de la Municipalidad de Guaymallén y se suspendió la actividad

Las llamas se detectaron cerca de la 1.30 en el edificio ubicado en calles Libertad y Silvano Rodríguez, en Villa Nueva. Según reportaron los primeros llamados al 911 y luego confirmó personal policial, el incendio se desató en le tercer piso de la Municipalidad de Guaymallén.

incendio municipalidad de guaymallen El incendio afectó el tercer piso de la Municipalidad de Guaymallén.

Personal de Bomberos de Cuartel Central, Voluntarios de Guaymallén y Defensa Civil intervino en el lugar y en cuestión de minutos el incendio fue apagado y sofocado. Luego se realizaron las tareas de enfriamiento y ventilación del lugar.