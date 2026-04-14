Un incendio afectó gran parte del edificio de la Municipalidad de Guaymallén durante los primeros minutos de este martes. El fuego obligó a las autoridades a suspender las actividades en la comuna y las pérdidas fueron importantes, según los primeros reportes.
Se incendió el tercer piso de la Municipalidad de Guaymallén y se suspendió la actividad
El incendio afectó las oficinas donde funciona el sector de compras, presupuesto, contabilidad central y almacenamiento de datos de la Municipalidad
Las llamas se detectaron cerca de la 1.30 en el edificio ubicado en calles Libertad y Silvano Rodríguez, en Villa Nueva. Según reportaron los primeros llamados al 911 y luego confirmó personal policial, el incendio se desató en le tercer piso de la Municipalidad de Guaymallén.
Personal de Bomberos de Cuartel Central, Voluntarios de Guaymallén y Defensa Civil intervino en el lugar y en cuestión de minutos el incendio fue apagado y sofocado. Luego se realizaron las tareas de enfriamiento y ventilación del lugar.
Según manifestó personal de seguridad que custodiaba el edificio, se encontraban en la planta baja cuando escucharon ruidos en el tercer piso y detectaron el incendio. Afortunadamente, no hubo heridos. En las oficinas afectadas por el fuego funcionan el sector de compras, presupuesto, contabilidad central, patrimonio y data center de la comuna.
La Oficina Fiscal 9 comenzó a investigar los motivos que generaron el incendio por lo que se analizarán los videos de las cámaras de seguridad del lugar, así como la pericia que realizará personal de Bomberos.