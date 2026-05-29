La familia que perdió todo en un incendio en San Carlos enfrenta el desafío más difícil: volver a construir

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Las mujeres continúan profundamente afectadas por la tragedia: “Fer volvió a caer emocionalmente. Está muy quebrada”. Sus hijas, Jazmín, de 21 años, Hannah, de 20, y Emma, de 13, atraviesan días de mucha angustia y otros un poco más llevaderos.

“Hay días en los que lloran y están muy caídas, y otros en los que intentan salir adelante”, describió.

La situación también comenzó a impactar físicamente en la familia. Emma, la menor, sufrió un cuadro de anginas que atribuyen al frío y al estrés que atraviesan desde el incendio.

Mientras tanto, familiares, vecinos y amigos ya comenzaron a organizarse para intentar reconstruir una vivienda modesta mediante una especie de “minga” solidaria, con trabajo comunitario y ayuda de personas cercanas.

fernanda cantero incendio Fernanda, junto a sus 3 hijas.

Por eso, ahora el principal pedido dejó de ser ropa o alimentos y lo que necesitan son materiales de construcción y colaboración económica.

“Ventanas, puertas, placas, chapas, machimbre, postes... todo sirve. Vamos a tratar de levantar algo entre nosotros”, señaló este familiar.

Según indicaron, hasta el momento no recibieron asistencia del Municipio de San Carlos. “El intendente todavía no ha aparecido”, cuestionaron.

Quienes deseen colaborar económicamente pueden hacerlo a través de los alias ayuda.emma.mp o ayuda.fernanda.