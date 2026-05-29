La familia que perdió todo en un incendio en San Carlos enfrenta el desafío más difícil: volver a construir

A una semana del incendio que destruyó por completo su vivienda en La Consulta, San Carlos, Fernanda Cantero y sus hijas intentan reconstruir sus vidas mientras atraviesan todavía el impacto emocional de haber perdido todo.
La solidaridad de vecinos, amigos y personas de distintos puntos de Mendoza les permitió cubrir rápidamente las necesidades más urgentes vinculadas con ropa, calzado y alimentos. Incluso, según contaron a Diario UNO, recibieron tantas donaciones que decidieron compartir parte de ellas con otras familias damnificadas por incendios en medio de las bajas temperaturas.
“Nos dijeron que podíamos vender algunas cosas para juntar plata, pero no nos parece ético. La gente lo donó para ayudar y hay otras familias que también están pasando momentos muy difíciles”, explicó Fabricio Tremsal quien actualmente aloja a Fernanda y a sus tres hijas en su casa.
Las mujeres continúan profundamente afectadas por la tragedia: “Fer volvió a caer emocionalmente. Está muy quebrada”. Sus hijas, Jazmín, de 21 años, Hannah, de 20, y Emma, de 13, atraviesan días de mucha angustia y otros un poco más llevaderos.
“Hay días en los que lloran y están muy caídas, y otros en los que intentan salir adelante”, describió.
La situación también comenzó a impactar físicamente en la familia. Emma, la menor, sufrió un cuadro de anginas que atribuyen al frío y al estrés que atraviesan desde el incendio.
Mientras tanto, familiares, vecinos y amigos ya comenzaron a organizarse para intentar reconstruir una vivienda modesta mediante una especie de “minga” solidaria, con trabajo comunitario y ayuda de personas cercanas.
Por eso, ahora el principal pedido dejó de ser ropa o alimentos y lo que necesitan son materiales de construcción y colaboración económica.
“Ventanas, puertas, placas, chapas, machimbre, postes... todo sirve. Vamos a tratar de levantar algo entre nosotros”, señaló este familiar.
Según indicaron, hasta el momento no recibieron asistencia del Municipio de San Carlos. “El intendente todavía no ha aparecido”, cuestionaron.
Quienes deseen colaborar económicamente pueden hacerlo a través de los alias ayuda.emma.mp o ayuda.fernanda.