Una familia se quedó sin nada en la mañana de este jueves tras un incendio que consumió su casa ubicada en Las Heras. El fuego ocurrido en El Borbollón provocó pérdidas materiales totales, pero no se registraron heridos.
Un matrimonio con 5 hijos perdió todo en un incendio en Las Heras y pide ayuda
El incendio ocurrió cerca del mediodía de este jueves en una precaria casa de El Borbollón, en Las Heras y donde una familia se quedó sin nada
Según informó Radio Nihuil, el incendio ocurrió en una vivienda ubicada en una zona de fincas en las inmediaciones de calle Paso Hondo, en El Borbollón. De hecho, para los Bomberos de Cuartel Central fue difícil llegar con la dotación hasta el lugar.
El incendio abarcó casi toda la casa, lo que causó el derrumbe del techo de la propiedad. Afortunadamente, en ese momento no estaba presente ninguno de los integrantes de la familia que habita el lugar.
En la casa que se incendió vivía un matrimonio con 5 hijos de entre 3 y 16 años, quienes quedaron en una compleja situación económica tras perder prácticamente todas sus pertenencias.
Para colaborar con la familia afectada por el incendio en Las Heras se puede comunicar al 2617052187.