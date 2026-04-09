Un matrimonio con 5 hijos perdió todo en un incendio en Las Heras y pide ayuda

Según informó Radio Nihuil, el incendio ocurrió en una vivienda ubicada en una zona de fincas en las inmediaciones de calle Paso Hondo, en El Borbollón. De hecho, para los Bomberos de Cuartel Central fue difícil llegar con la dotación hasta el lugar.

incendio el borbollon 2 Bomberos de Cuartel Central extinguieron el incendio. Foto: Matías Pascualetti/ Radio Nihuil

El incendio abarcó casi toda la casa, lo que causó el derrumbe del techo de la propiedad. Afortunadamente, en ese momento no estaba presente ninguno de los integrantes de la familia que habita el lugar.