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Un niño de 11 años sufrió graves quemaduras en un incendio y fue trasladado al hospital Notti

El menor tiene el 35% del cuerpo afectado por quemaduras tras un incendio en una vivienda de San Martín. Investigan un desperfecto eléctrico

Paola Alé
Por Paola Alé [email protected]
El niño de 11 años con el 35% del cuerpo quemado tras incendiarse su habitación, fue trasladado al hospital Humberto Notti. 

El niño de 11 años con el 35% del cuerpo quemado tras incendiarse su habitación, fue trasladado al hospital Humberto Notti. 

Foto: UNO / Nicolás Rios

Un niño de 11 años resultó gravemente herido tras un incendio en una vivienda del departamento de San Martín y debió ser trasladado de urgencia al Hospital Notti. El menor presenta quemaduras en el 35% de su cuerpo.

El incendio ocurrió alrededor de las 2.18 en una casa ubicada en calle Ortiz Basualdo, en la zona de Nueva California. Según denunció su madre, ambos se encontraban durmiendo en el domicilio de un familiar cuando se inició el fuego, aparentemente por un desperfecto eléctrico en la habitación.

Tras el incendio, el niño fue asistido con la ayuda de una vecina y trasladado inicialmente a un centro de salud de la zona. Allí, el médico de guardia diagnosticó quemaduras en la espalda y en la fosa nasal, y dispuso su derivación inmediata al hospital Notti.

conexiones eléctricas peligrosas
Este tipo de conexiones eléctricas pueden ser potenciales causantes de incendios en los domicilios.

Este tipo de conexiones eléctricas pueden ser potenciales causantes de incendios en los domicilios.

Investigan las causas del incendio en la habitación del niño

De acuerdo a las primeras pericias, el fuego se habría originado por una falla eléctrica en la habitación donde dormía el niño. Las llamas provocaron daños en el techo, las paredes y los muebles del lugar.

El resto de la vivienda no sufrió afectaciones de gravedad y no se registraron otras personas heridas en el hecho.

En el caso tomó intervención la Oficina Fiscal de San Martín, que investiga las circunstancias en las que se produjo el incendio. En tanto, el estado de salud del niño quedó bajo seguimiento médico en el hospital Notti, donde permanece internado.

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