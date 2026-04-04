Un niño de 11 años sufrió graves quemaduras en un incendio y fue trasladado al hospital Notti

El incendio ocurrió alrededor de las 2.18 en una casa ubicada en calle Ortiz Basualdo, en la zona de Nueva California. Según denunció su madre, ambos se encontraban durmiendo en el domicilio de un familiar cuando se inició el fuego, aparentemente por un desperfecto eléctrico en la habitación.

Tras el incendio, el niño fue asistido con la ayuda de una vecina y trasladado inicialmente a un centro de salud de la zona. Allí, el médico de guardia diagnosticó quemaduras en la espalda y en la fosa nasal, y dispuso su derivación inmediata al hospital Notti.