Un niño de 11 años sufrió graves quemaduras en un incendio y fue trasladado al hospital Notti
El menor tiene el 35% del cuerpo afectado por quemaduras tras un incendio en una vivienda de San Martín. Investigan un desperfecto eléctrico
El incendio ocurrió alrededor de las 2.18 en una casa ubicada en calle Ortiz Basualdo, en la zona de Nueva California. Según denunció su madre, ambos se encontraban durmiendo en el domicilio de un familiar cuando se inició el fuego, aparentemente por un desperfecto eléctrico en la habitación.
Tras el incendio, el niño fue asistido con la ayuda de una vecina y trasladado inicialmente a un centro de salud de la zona. Allí, el médico de guardia diagnosticó quemaduras en la espalda y en la fosa nasal, y dispuso su derivación inmediata al hospital Notti.
Investigan las causas del incendio en la habitación del niño
De acuerdo a las primeras pericias, el fuego se habría originado por una falla eléctrica en la habitación donde dormía el niño. Las llamas provocaron daños en el techo, las paredes y los muebles del lugar.
El resto de la vivienda no sufrió afectaciones de gravedad y no se registraron otras personas heridas en el hecho.
En el caso tomó intervención la Oficina Fiscal de San Martín, que investiga las circunstancias en las que se produjo el incendio. En tanto, el estado de salud del niño quedó bajo seguimiento médico en el hospital Notti, donde permanece internado.