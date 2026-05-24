Intendentes asfixiados por la caída de la coparticipación piden un salvataje financiero a Cornejo

asamblea legislativa 1 de mayo legislatura intendentes Preocupa a los intendentes la fuerte caída de la coparticipación que percibieron en el pago de la primera quincena de mayo. Foto: Martín Pravata/ Diario UNO

Ya hay jefes comunales que ante esa caída de ingresos se dieron vuelta para pedirle auxilio a la Provincia, y se ilusionan con que de la mano de Alfredo Cornejo aparezca algún salvataje que les dé algo de oxígeno financiero. Es más: algunos ya analizan convocar a una reunión de intendentes para llevar el reclamo conjunto a la oficina del ministro de Hacienda, Víctor Fayad, o a la de Natalio Mema, ministro de Gobierno.

Es claro que cuando delinearon el presupuesto con el que se manejarían en este 2026 no esperaban esa caída de ingresos, que ahora sólo genera incertidumbre y los fuerza a una reingeniería, que tal vez termine impactando por ejemplo en el plan de obras que preveían hacer.

El salvataje económico que piden los intendentes a Cornejo

Los más ahogados y urgidos parecen ser Fernando Ubieta de La Paz, Flor Destéfanis de Santa Rosa y Celso Jaque de Malargüe, cuyos ingresos dependen casi enteramente de la coparticipación de impuestos que reciben.

Para el paceño ese reparto significa 99% del dinero del que dispone para pagar sueldos y prestar servicios. Y para el malargüino la coparticipación representa casi 95%, porque la recaudación de tasas sólo alcanza 5% de lo que le ingresa a sus arcas.

Asamblea Legislativa 2025 Fernando Ubieta Los ingresos del intendente de La Paz, Fernando Ubieta, dependen en 99% de lo que recibe de coparticipación de impuestos. Foto: Axel Lloret/ Diario UNO

"Lo preocupante es que no vemos que el Gobierno provincial tenga algún gesto para ver cómo subsanamos esto", se quejó Fernando Ubieta, intendente de La Paz, quien sólo en esta quincena recibió unos $300 millones menos, lo que le genera un gran interrogante de cómo hacer para pagar los aguinaldos el próximo mes.

Jaque, que de abril a mayo vio caer su coparticipación 34,89%, fue más allá y planteó la necesidad de "un anticipo financiero" o la creación de un "fondo especial para atravesar esta situación".

Vendimia 2026 - Flor Destefanis - Jaque 00 El intendente de Malargüe, Celso Jaque, y su par de Santa Rosa, Flor Destéfanis, ya evalúan pedir un adelanto de coparticipación o una ayuda financiera para paliar la caída de ese reparto federal y de la propia recaudación. Foto: archivo

"Podría ser un anticipo de coparticipación, que es pan para hoy y hambre para mañana porque hay que devolverlo este mismo año, o que se cree un fondo especial que se pueda nutrir de los ATN (Aportes del Tesoro Nacional) que recibió la Provincia, y que podría ser un monto no reembolsable", definió el sureño.

Ante ese panorama, Jaque asumió que ve muy difícil la chance de continuar con el nivel de aumentos que dio en 2025 a sus empleados municipales. "En 2025 otorgamos 47% de aumento, y este año aún no podemos dar nada porque la prioridad que hemos hablado con los gremios es sostener el empleo", advirtió.

Por su lado, Flor Destéfanis, también puso el ojo en ese adelanto de coparticipación de $325.000 millones que el Gobierno de Javier Milei le dio a Alfredo Cornejo y que la Provincia deberá empezar a devolver en septiembre de este año.

"Hemos consultado a Hacienda por ese adelanto de coparticipación, porque tal vez lo pidamos para poder tener esa herramienta que tiene la Provincia y poder reordenarnos aprovechando eso, porque podemos devolverlo en cuotas y con tasas convenientes", blanqueó la intendenta santarrosina.

Destéfanis comparó el ingreso de coparticipación de este mes con el mismo del año pasado y aseguró que recibió la misma suma en términos nominales: "Por lo que la caída del ingreso ronda entre 25% y 30%, porque ahí no está el golpe de la inflación que nosotros hemos afrontado".

Sin coparticipación habrá recortes de gastos y tambalean las obras

Esa caída de coparticipación que se palpó mucho más en mayo, pero que viene cayendo en el primer cuatrimestre y se refleja en los números de liquidación acumulada que publica el Ministerio de Hacienda, a Maipú le significó una caída de ingresos de unos $800 millones,"porque las últimas tres quincenas tienen saldos negativos", explicó Maximiliano Gabrielli, titular de Hacienda de esa comuna.

Vendimia 2026 desayuno Coviar Matías Stevanato La caída de la coparticipación le significó a Matías Stevanato, intendente de Maipú, una merma de $800 millones y ahora evalúa cómo rediseña su presupuesto. Foto: Martín Pravata/ Diario UNO

Y el impacto en las cuentas del municipio se acrecienta más si se suma que la recaudación propia también cayó, en esa comuna que tiene más empleados que otras porque además de los servicios básicos que presta, también cubre el servicio de agua y cloacas a sus vecinos, y sostiene económicamente a 17 centros de salud, en los que paga sueldos de médicos y la demanda de medicamentos.

"Esto nos obliga a redefinir gastos y a ajustar en lo que se pueda reducir. No es que vamos a dejar de prestar servicios, pero tenemos que reducir por ejemplo el gasto de combustible y revisaremos otras áreas", asumió Gabrielli.

Asamblea Legislativa 2025 Emir Andraos Los ingresos del intendente de Tunuyán, Emir Andraos, dependen en 85% de la coparticipación, por lo que la caída lo obliga a redefinir qué obras encarar y cuáles no. Foto: Axel Lloret/ Diario UNO

En Tunuyán la realidad no dista demasiado. En los ingresos que tiene Emir Andraos la coparticipación representa 85%, es decir que de $1.000 que ingresan a sus cuentas $850 son de ese reparto de impuestos y $150 de recaudación de sus tasas municipales.

"Esta caída nos preocupa mucho porque nos obliga a redefinir gastos. Nosotros el año pasado debimos salir a terminar obra pública que frenó la Nación y eso nos hizo perder músculo financiero, con lo cual esta merma de coparticipación nos agarra con los ingresos justos", contó Andraos.

Y asumió que ante esta falta de ingresos lo más probable es que se frene la obra que planeaba hacer. "Cuando se caen los ingresos, también se reciente la infraestructura que tenés para obras, porque no podés renovar el equipamiento. Y es claro que no podés embarcarte en una obra nueva, si a duras penas podés terminar la que iniciaste. Nosotros tenemos frenada una obra de asfalto que debíamos hacer con Vialidad Provincial porque ellos no tienen el material que necesitan para avanzar", ejemplificó.

El panorama en las comunas radicales

Es claro que esta realidad que viven las comunas de gestión peronista, no es privativa de ellos. El recorte de coparticipación llegó a todos por igual, aunque hay comunas del Gran Mendoza que no dependen tanto de ese reparto de impuestos nacionales y provinciales, porque pueden apalancar algo con el pago de tasas.

Francisco Lo Presti-Las Heras.jpg Al intendente de Las Heras, Francisco Lo Presti, la caída de la coparticipación le significó unos $800 millones menos de ingresos.

Ese es el caso de Ciudad y Las Heras, aunque en el caso de Ulpiano Suarez la caída representó algo así como $467 millones, y para el lasherino Francisco Lo Presti, la baja de ingresos superó los $800 millones.

En Las Heras se sintió el cimbronazo porque la coparticipación representa 80% de sus ingresos, y porque además la recaudación propia (que en general es 20% de los ingresos) también se cayó.

Si bien eso no generaría un problema para afrontar sueldos y servicios que presta la comuna, sí podría impactar en el plan de obras previsto para este 2026. "Es claro que cuando diseñamos el presupuesto de este año no sabíamos de esta caída de ingresos y si esto se mantiene en el tiempo deberemos repensar las obras que propusimos o posponer algunas actividades", sinceró Alejandro Gallego, secretario de Hacienda de Las Heras.

Entre las herramientas que evalúan los lasherinos para no dejar de hacer obras, está buscar financiamiento con su agente financiero que es el Banco Supervielle, con la idea de diseñar una línea de crédito que sostenga el nivel de obras y que le permita a la comuna revalorizar algunas zonas, lo que en teoría le podría generar un futuro mayor ingreso.

En Casa de Gobierno quieren ver los números de cada intendente

Si bien en Casa de Gobierno no cerraron de cuajo la chance de poder asistir a algunas comunas, ya advirtieron que Hacienda les dio adelantos de coparticipación a varios intendentes "sin especulaciones políticas ni partidarias", remarcaron para mostrar que auxiliaron tanto a jefes comunales de Cambia Mendoza, como a los mismos peronistas que ahora padecen la caída de ese reparto de impuestos.

"Además al adelanto de coparticipación hay que devolverlo desde septiembre y es para cancelar deuda", advirtió un alto funcionario que sigue de cerca las cuotas que debe afrontar Mendoza para devolver los $325.000 millones que le adelantó la gestión de Javier Milei.

"Cada vez que un intendente vino a plantear una situación económica complicada lo hemos escuchado y ayudado. Y en Hacienda saben de la situación que atraviesa cada comuna porque hay diálogo constante. Por eso, si hay algo puntual para atender que vengan con los números y la información precisa de cada intendencia, para tener una reunión productiva y los vamos a analizar", respondió uno de los allegados de la mesa chica de Alfredo Cornejo.

Aunque no lo admitan abiertamente en Hacienda también preocupa la situación de los intendentes, y la caída de la propia recaudación, que siguiendo los números que se publican en la página de ese ministerio se ve en una caída en los impuestos Automotor y Sellos.

Por eso también están preocupados en lograr que llegue a la Provincia algún tipo de financiamiento al sector productivo, de corto plazo y con tasas accesibles posiblemente del Banco Nación, e incluso aspiran a lograr financiamiento a largo plazo para lo que ya contactaron a organismos internacionales, como es el caso del BID, e incluso al Fondo Soberano de Arabia Saudita.