Un intendente fue allanado. La Justicia Federal se encuentra investigando si la máxima autoridad de una comuna cometió delitos vinculados a la corrupción, lo que derivó en el procedimiento policial en las últimas horas.
Quién es el intendente que fue allanado en una causa por corrupción tras una grave denuncia
La investigación contra el intendente busca probar si hubo anomalías en los informes de ejecución presupuestaria de los últimos 3 años
La Policía Federal concretó en las últimas horas diversos allanamientos en la ciudad de Sauce, en la provincia de Corrientes, por presunta malversación de fondos públicos.
Los operativos se concretaron en la Municipalidad de Sauce, la Auditoría, el Museo, el Honorable Concejo Deliberante y los domicilios del intendente y el auditor que están bajo la lupa de la investigación.
El intendente que es investigado por corrupción
A fines del 2025 la concejal Griselda Zajur realizó diversas denuncias ante la Justicia por supuestos delitos cometidos contra la administración pública durante la gestión del intendente Carlos Raúl Romano.
En la causa interviene el Juzgado de Garantías de Curuzú Cuatiá, a cargo de la subrogante Paola Eugenia Ramírez Navarro, y la Unidad Fiscal de Recepción y Análisis de Casos (UFRAC), de Clara Belén Arrúa, que buscan establecer las presuntas irregularidades de corrupción que fueron expuestas por la concejal.
Según consta en el expediente federal que se lleva adelante, habría anomalías en los informes de ejecución presupuestaria de los últimos 3 años. Por otro lado, se investiga el nombramiento de ciertos empleados en estado de irregularidad respecto a sus funciones en la intendencia, destaca el medio Corrientes Hoy.
Luego de los operativos, el intendente Carlos Romano habló y explicó: “Entregamos toda la documentación. Incluso acotamos más información, necesaria para esclarecer esta situación”.
El intendente detalló que los allanamientos fueron realizados para “buscar información contable en formato físico -papel- y digital -computadoras-". A su vez, agradeció "el trato del personal de la Policía Federal y de la Justicia provincial”. En los procedimientos se incautaron dispositivos electrónicos, celulares, CPU, discos duros, memorias SD, DVD’s y documentación.