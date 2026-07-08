Quién era el hombre que disfrutaba del triunfo de la Selección argentina y recibió un piedrazo mortal en la cabeza

El video del crimen en los festejos de la Selección argentina

Tras el impacto, el hombre se desplomó y quedó inconsciente en el suelo, con una contusión visible en la frente. Sus allegados decidieron trasladarlo por sus propios medios al Hospital Ángel Marzetti, ya que por la cantidad de gente en el lugar consideraron que una ambulancia no podría llegar con rapidez.

El director del hospital, Hernán Carpio, confirmó que Depauli ingresó sin signos vitales y que el personal de guardia intentó reanimarlo durante aproximadamente 50 minutos, aunque no hubo respuesta.

Por tratarse de una muerte violenta, el cuerpo fue sometido a una autopsia para determinar con precisión las causas del fallecimiento y avanzar en la investigación judicial por el crimen.

El violento episodio quedó registrado en distintos videos filmados por testigos que se encontraban en el lugar, en pleno centro de la ciudad. Las imágenes ya forman parte del expediente de la investigación para reconstruir con precisión cómo se desarrollaron los hechos.