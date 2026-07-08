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Copa del Mundo 2026

La Selección argentina perdió el primer puesto del ranking de la FIFA y respira ante la "maldición"

La Selección argentina perdió el primer puesto del ranking FIFA y se corrió del casillero que trae la "maldición" de no ganar mundiales

Carolina Quiroga
Por Carolina Quiroga [email protected]
La Selección argentina salió del primer puesto del ranking de la FIFA pese a ganarle a Egipto en octavos de final del Mundial 2026. 

La Selección argentina salió del primer puesto del ranking de la FIFA pese a ganarle a Egipto en octavos de final del Mundial 2026. 

La Selección argentina ya está en cuartos de final y se prepara para enfrentar a Suiza en la Copa del Mundo 2026. En medio de la celebración por un épico triunfo ante Egipto, la Albiceleste recibió la noticia de la modificación en su escala del ranking de la FIFA.

El triunfo ante el elenco africano no le alcanzó a la Selección argentina para mantenerse primera y cayó al segundo lugar del escalafón mundial.

La Selección argentina cayó al segundo lugar del ranking de la FIFA.

La Selección argentina cayó al segundo lugar del ranking de la FIFA.

La Selección argentina perdió el primer puesto del ranking FIFA y respira ante la maldición

La actualización del ranking FIFA puede ir modificándose a lo largo de toda la Copa del Mundo 2026 en lo que respecta a las Selecciones que aún continúan en carrera. Es por eso que la Selección argentina y los otros siete equipos que avanzaron a cuartos de final todavía pueden alterar su posición en el escalafón mundial.

En el caso de la Albiceleste, si bien logró un arduo triunfo ante Egipto, el puntaje no le alcanzó para mantenerse primera en el ranking FIFA y cayó al segundo lugar. Francia se ubicó como líder entonces luego de vencer a Paraguay en los octavos de final.

Luego de la fase de octavos, el elenco europeo alcanzó los 1925.86 puntos, mientras que la Argentina quedó con 1925.15, a solo unas unidades de distancia.

De esta manera, la Selección argentina salió del lugar que en el ámbito futbolero es conocido como el "maldito" a la hora de disputarse una Copa del Mundo. Esto se debe a que, desde la creación del ranking FIFA en 1992, nunca el líder del escalafón pudo quedarse con el Mundial.

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